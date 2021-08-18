В Die Welt констатировали ослабление влияния США на нефтяной рынок

Вашингтон, 18 августа. Соединенные Штаты потеряли былое влияние на мировой рынок нефти из-за политики президента Джо Байдена, считают в немецком издании Die Welt.

Раньше американское правительство могло в значительной степени контролировать рынок нефтепродуктов и поставок газа. Однако после ряда решений, принятых Байденом, ситуация полностью переменилась. В Die Welt полагают, что ключевой ошибкой стал поворот страны в сторону зеленой энергетики.

Такая политика привела к уменьшению нефтедобычи и инвестиций в буровые установки. В сложившихся условиях были США вынуждены обращаться к ОПЕК для увеличения производства нефти с целью вызвать снижение котировок. Это свидетельствует о неспособности американцев изменить рыночную ситуацию. Авторы статьи приходят к выводу о потере Вашингтоном былого влияния на сырьевом рынке.

США утратили право называться рыночной экономикой, хотя у них еще можно что-то купить за доллары, приводит «ФедералПресс» мнение руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.