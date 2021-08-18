Ученые из США выяснили основные преимущества интервального голодания

Москва, 18 августа. Система интервального голодания может быть полезна не только для фигуры, но и для здоровья. Американские ученые назвали основные преимущества такого питания.

Прерывистое голодание предполагает режим, ограничивающий прием пищи определенными часами. За счет этого получается сбросить лишний вес и впоследствии держать его под контролем.

Однако исследователи выявили и другие полезные эффекты. Так, интервальное голодание оказалось эффективно в борьбе с диабетом второго типа, жировой болезнью печени, раком печени и даже с инфекционными заболеваниями, в том числе и коронавирусом, сообщается в журнале Cell Reports.

Канадские ученые ранее установили, что голодание и временное ограничение калорий защищают от возникновения инфекционных заболеваний ЖКТ. Происходит это благодаря микрофлоре кишечника, пишет «Ридус».

Но стоит помнить, что длительные перерывы между приемами пищи также могут стать причиной набора лишнего веса. Такое возможно из-за использования организмом запасов глюкозы.