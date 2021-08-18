Ученые из Нижегородского НИИ нашли микроорганизмы, которые убивают COVID-19

Москва, 18 августа. Российские ученые из Нижегородского научно-исследовательского института И.Н. Блохиной открыли пробиотики, способные убивать коронавирус.

Специалисты узнали, что один из штаммов лактобактерий проявляет противовирусную активность по отношению к COVID-19. Благодаря этому исследователи смогут создать вещество, подавляющее размножение вируса. Стоит отметить, что такие микроорганизмы можно будет использовать для профилактики болезни.

Принимать их нужно будет вместе с пищей, непосредственно в период самого заболевания. По словам экспертов, новые лекарства смогут употреблять и дети, сообщают «Известия»

В данный момент осталось провести клинические испытания препарата в больницах. Если они пройдут успешно, данные средства будут включены в список препаратов для лечения респираторных вирусов.

Врач Юрий Козлов ранее объяснил, зачем нужна разминка в течение всего дня при постковидном синдроме, симптомами которого могут быть усталость, вялость и головная боль.