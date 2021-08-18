Депутату из Алтайского края грозит до пяти лет колонии за незаконную добычу рыбы

Барнаул, 18 августа. Депутат одного из сельских районов Алтайского края и местный житель обвиняются в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

По данным следствия, в ночь на 1 мая текущего года обвиняемые с помощью судна с лодочным мотором и сети из лески незаконно выловили более 60 экземпляров различных видов рыбы. По оценкам специалистов, общий материальный ущерб водным биологическим ресурсам России составил больше 70 тысяч рублей.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства и других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов, в местах нереста и на миграционных путях к ним, группой лиц по предварительному сговору». Его рассмотрят по существу в Калманском районном суде Алтайского края.

Ранее сообщалось, что бывший правоохранитель в Краснодарском крае предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.