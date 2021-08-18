Самые темные стороны знаков зодиака

Если вы не можете понять, почему вам не нравится тот или иной человек, или же вы сами малоприятны для общества, можете смело ссылаться на звезды. Сложный характер и склонность к хитростям и меркантильности всегда раздаются людям поровну. Виной тому положение планет в момент вашего рождения. Профессиональные астрологи могут с точностью определить черты вашей личности, но есть вещи, которые видны и невооруженным глазом, потому как их прекрасно демонстрируют звезды, пишет Marie Claire.

Овен

Эти люди — воины по натуре. Никогда не знаешь, когда они могут атаковать. Для того, чтобы отстоять свою позицию, они готовы уничтожить любого, кто будет совершать попытки хотя бы высказаться против нее. С Овнами лучше не спорить. Себе дороже. Подождите пока они остынут, а уже потом приступайте к переговорам.

Телец

Общаться с Тельцами — одно удовольствие, но эта легкость рассыпается сразу же, как только речь зайдет о деньгах. Меркантильность Тельцов порой превосходит все возможные границы. Ему всегда нужнее, он вряд ли будет с вами делиться. Женщины-Тельцы с большой долей вероятности будут требовать шубы, автомобили и последние модели смартфонов. Зона комфорта для них — непременный и важный атрибут, а сокровища материальные практически точно не уступят духовным.

Близнецы

Легкие и мечтательные Близнецы — отличные друзья, но если вы будете общаться с ними долго, начнете удивляться. Настроение и планы у представителей этого знака меняются ежесекундно и порой радикально. Вы можете запланировать с ними встречу у кинотеатра, а в последний момент этот воздушный балагур передумает и потащит вас в парк, по дороге решив вовсе не идти туда.

Есть у близнецов и еще один существенный минус — их болтливость, так что лучше не рассказывать им свои сокровенные тайны, если боитесь, чтобы о них узнали окружающие. Ведь друзей у Близнецов немало, и со всеми хочется всем поделиться.

Рак

Самые главные манипуляторы среди знаков зодиака. Внушить вам чувство вины — для них обычное дело. Они так мастерски могут заставить вас пожалеть их и почувствовать, что вы виноваты в их бедах, что, когда все закончится, вы подумаете, что были под действием гипноза. С Раками нужно мириться первыми, так как жертвами всегда будут они.

Лев

Самовлюбленность представителей этого знака зодиака переходит все границы. При этом они благородны и прекрасны. Но эгоцентризм, которому может позавидовать даже самый яростный нарцисс, иногда может сыграть с ними злостную шутку. Всех, кто не согласен с тем, что Львы — центр мироздания, они попросту убирают со своего жизненного пути, причем порой не самыми гуманными способами. А если попытаться покритиковать царя зверей за его нарциссизм или, не дай бог, внешность, вы увидите всю палитру гнева.

Дева

Природный интеллект и мудрость, которую сами Девы себе приписывают, на самом деле их же и уничтожает. Ругаться с близкими по этому поводу и отстаивать свою точку зрения, которая не всегда является верной, — их конек. И несмотря на то, что первое впечатление от общения с представителями этого знака весьма положительное, их надменность и излишняя уверенность в своей правоте раздражает многих, ведь блеснуть своими знаниями они пытаются даже там, где от них этого не ждут.

Весы

Перфекционизм во внешнем виде у этого знака может свести с ума. Несмотря на то, что общение с Весами всегда легкое и непринужденное, они могут очень глубоко задеть ваши чувства и обидеть, указав на лишний вес или неправильно подобранный элемент одежды. Именно эти представители воздушной стихии все ставят на весы, невзирая на личные предпочтения партнера.

Скорпион

Манипуляции — их главный конек. Правда, в отличие от Рака, который исполняет роль жертвы, Скорпионы не стесняясь берут все в свои руки. Это самый коварный знак, который, используя своих близких как марионеток, творит свой спектакль по своим правилам. Порой не сразу понятно, что вы попались на их манипуляции. Будьте осторожны.

Стрелец

Стрельцы необычайно милы. Их позитив и доброта притягивают к ним немало людей. Только их бешеный ритм, сбивает с ног тех, кто попадется им под руку. Если вы хотите договориться с ними или довериться им, то можете потерпеть неудачу. Стрелец запросто может про вас забыть, поменять планы, и положиться на этих представителей огненной стихии нельзя.

Козерог

Диктаторские замашки этих представителей зодиакального круга могут превратить их в беспощадных тиранов. Люди, рожденные под этим знаком, обожают навязывать свою точку зрения, совершенно не думая о том, что кто-то может не хотеть этого и вообще думать по-другому. Манипулировать другими людьми для достижения своих целей — их конек. При этом их невозмутимость настолько сводит с ума, что многие просто не могут отказать Козерогам.

Водолей

Эти люди — революционеры. Нормы и правила не для них. Близкие часто недовольны их поведением, краснеют и стыдятся своих воздушных сумасшедших. Именно Водолей может прийти на важнейшую в его жизни встречу в ресторан в сланцах и панаме, при этом недоумевая, почему его не пустили. Акционисты и художники, новаторы и гуру — все это про водолеев. Правда, иногда их деяния переходят все границы, и близким приходится их расхлебывать, забирая любимых Водолеев из полицейских участков или снимая с крыш автомобилей.

Рыбы

Молчаливые и привлекательные Рыбы на самом деле очень ранимы. Они могут не показывать своих страданий, но когда придет время за них расквитаться, будьте готовы съесть ледяную месть на блюдечке с голубой каемочкой. Запомнят они все, даже неудачную шутку в свой адрес 15 лет назад, и обязательно уколют вас в ответ, когда вы этого не ждете.

Ранее астролог Элеонора Гинзбург рассказала, что сулят звезды знакам зодиака в августе.