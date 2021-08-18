Нарушать ПДД и гонять по дорогам на запредельной скорости, конечно, нельзя. Но радар-детектор будет полезен даже самому ответственному водителю. Ведь кто знает, где в чужом городе или на трассе расположена камера, которая фиксирует нарушение уже на скорости чуть выше 40 км/час?

Чтобы не попадаться на удочки «сложных участков пути» и не получать письма «счастья» с круглыми суммами, стоит поселить компактный прибор в своем авто. Как выбрать его правильно? Какие виды устройств существуют? И какой самый лучший радар-детектор на сегодняшний день? Отвечаем на эти вопросы в обзоре ФАН.

Радар-детектор и антирадар ― в чем отличия

Радар-детектором называют прибор, который призван улавливать сигнал от камеры видеофиксации или полицейского радара и оповещать о нем водителя. По сути, это устройство представляет собой «радиоприемник», настроенный на определенную частоту.

Раньше считалось, что лучший радар-детектор должен улавливать как можно больше частот, то есть работать в максимальном количестве диапазонов, чтобы отслеживать все без исключения комплексы, используемые для контроля нарушений на дорогах. И до сих пор многие производители (исключительно в рекламных целях) перечисляют в паспорте устройства такие диапазоны через запятую: X, K, POP, RDR и в придачу к ним La, Ka, Ku…

На покупателя это производит должное впечатление, но на самом деле такая «работоспособность» девайса — не более чем рекламный трюк. Для России сегодня актуален единственный диапазон, в котором должен работать радар-детектор — строго К. Другие уже «морально» устарели и не используются в полицейских радарах (например, Х). А некоторые вообще никогда не использовались в России и вряд ли будут (Ka и Ku — это диапазоны работы американских и европейских радаров).

В отличие от радар-детектора антирадар не просто улавливает сигнал от полицейского комплекса. Он генерирует собственный сигнал и «отражает» встречный. Создавая помехи, мощный антирадар может приводить к нарушению работы стационарных комплексов видеофиксации, поэтому такие устройства запрещены к использованию во всех странах мира. Другой их недостаток — негативное влияние на здоровье людей: есть данные, что из-за высокого уровня излучения такие приборы опасны для окружающих.

Факт. Так как антирадары в продаже почти не встречаются, этот термин стал синонимом радар-детектора и часто используется по отношению к этим популярным и безопасным устройствам.

Федеральное агентство новостей /

Виды радар-детекторов

Представленные на рынке радар-детекторы можно разделить по функциональности и типу конструкции. Конструктивно выделяют 3 вида устройств.

Моноблочные . Они заключены в один компактный корпус, который располагают на лобовом стекле или торпеде автомобиля. Такая конфигурация очень удобна: прибор можно в любой момент снять или вернуть на место. Но есть у нее один недостаток: так как датчик, улавливающий сигнал, находится за лобовым стеклом, любые «препятствия» на нем качество сигнала ухудшают. А таковыми препятствиями могут быть и тонировка, и атермальная пленка. Поэтому в автомобилях с тонированным лобовым стеклом моноблочный радар-детектор использовать нет смысла: ни о каких «опасностях» он не предупредит.

. Они заключены в один компактный корпус, который располагают на лобовом стекле или торпеде автомобиля. Такая конфигурация очень удобна: прибор можно в любой момент снять или вернуть на место. Но есть у нее один недостаток: так как датчик, улавливающий сигнал, находится за лобовым стеклом, любые «препятствия» на нем качество сигнала ухудшают. А таковыми препятствиями могут быть и тонировка, и атермальная пленка. Поэтому в автомобилях с тонированным лобовым стеклом моноблочный радар-детектор использовать нет смысла: ни о каких «опасностях» он не предупредит. Блочный . В его конструкции предусмотрены 2 блока. Внешний включает датчики, его незаметно устанавливают снаружи кузова, у крышки капота. Внутренний, информирующий водителя, располагают в салоне. Такая конфигурация оптимальна для авто с атермальной тонировкой лобового стекла и другими металлизированными покрытиями.

. В его конструкции предусмотрены 2 блока. Внешний включает датчики, его незаметно устанавливают снаружи кузова, у крышки капота. Внутренний, информирующий водителя, располагают в салоне. Такая конфигурация оптимальна для авто с атермальной тонировкой лобового стекла и другими металлизированными покрытиями. Комбинированный. Устройство для водителей, которые хотят получить «два в одном»: и радар-детектор, и видеорегистратор. Однако нередко это желание обрывается в момент знакомства с ценой прибора. Хороший комбинированный девайс стоит слишком дорого, а покупать плохой нет никакого смысла.

По функциональности устройств тоже есть классификация. Но здесь важно уточнить один момент: несмотря на стремительное развитие техники в последние годы, радар-детекторов прогресс почти не коснулся. Устройства последних лет выпуска мало чем отличаются от тех, что были представлены на рынке еще пять и даже семь лет назад (дизайн корпуса и увеличение размера экрана – не в счет). Поэтому при выборе модели куда большее значение имеет авторитет и длительность присутствия производителя на рынке: от регулярности обновления «прошивки» устройства сегодня зависит куда больше, чем от года его выпуска.

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Радар детектор с GPS

Большинство моделей сегодня оснащены модулем GPS, и тому есть простое объяснение. Если раньше на автодорогах использовались, в основном, «классические» радары или комплексы видеофиксации, излучающие сигнал, то сегодня все чаще применяются безрадарные комплексы, например, «Автодория». Их не может засечь даже прибор даже с самым чувствительным датчиком, так как они вообще не излучают никакого сигнала. «Автодория», в частности, высчитывает скорость с учетом времени проезда транспорта через «мерный» участок дороги.

Для уточнения положения таких систем видеофиксации радар-детектор и оснащают GPS-модулем. В его «память» загружена база данных безрадарных комплексов, о которых устройство и сообщает автовладельцу заблаговременно, за 500-1000 метров. Но если база данных такого устройства не обновляется, и в нее не вносятся сведения о новых безрадарных комплексах и перемещении старых, его эффективность серьезно снижается.

Факт. Крупные компании-производители регулярно выпускают обновления для радар-детекторов, и ими нужно пользоваться. Фирмы noname, которые предлагают недорогие устройства, возможно, тоже выпускают обновления. Но вот, сколько такая фирма «проживет» и как долго будет оказывать поддержку пользователям, не известно. Поэтому покупать девайс от неизвестного производителя вряд ли стоит.

Сигнатурный радар детектор

Такие считают устройствами нового поколения, хотя и появились они на рынке давно. Тем не менее сигнатурные радар-детекторы более функциональны по сравнению с обычными. Их функциональность заключается в способности «сортировать» сигналы, которые в обилии поступают к устройству в условиях городских дорог, и оповещать водителя только о «правильных». Например, о сигналах от комплексов видеофиксации, тогда как на помехи от автоматических дверей супер-маркетов и датчиков охранных систем они не реагируют.

Факт. Сигнатурные комплексы призваны решить проблему ложных срабатываний устройств в городе. Но если использовать устройство только на трассе, а при езде по городу отключать, покупать дорогой сигнатурный радар-детектор нет смысла.

Лазерный радар-детектор

Радарные комплексы нового поколения используют технологию лазерного луча, который «стреляет» на большие расстояния и может фиксировать скоростной режим не только подъезжающего, но и удаляющегося транспорта. Для фиксации такого сигнала радар-детекторы оснащают дополнительными датчиками.

Устройство неплохо справляется с задачей, если датчик не встречает помех на своем пути, а потому оперативно оповещает водителя как о традиционных, так и новейших лазерных радарах. Но вот эффективность приема «заднего» луча у таких устройств невысока: улавливать сигнал датчику мешает кузов автомобиля. Поэтому особенно рассчитывать на систему кругового обзора лазерного радар-детектора не стоит.

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Обзор радар-детекторов по эффективности

При выборе устройства стоит обратить внимание на несколько особенностей.

Тип устройства . Модели прямого усиления менее эффективны по сравнению с устройствами, оснащенными собственным генератором (их называют супергетероидинами). Первые лишь усиливают полученный сигнал, а вторые «смешивают» его с сигналом от собственного генератора. Благодаря этому их помехозащищенность в условиях города оказывается выше.

. Модели прямого усиления менее эффективны по сравнению с устройствами, оснащенными собственным генератором (их называют супергетероидинами). Первые лишь усиливают полученный сигнал, а вторые «смешивают» его с сигналом от собственного генератора. Благодаря этому их помехозащищенность в условиях города оказывается выше. Встроенные модули GPS и Wi- Fi . Первый нужен для определения положения безрадарных комплексов видеофиксации, а второй ― для удобного и быстрого обновления прошивок. Радар-детектор с Wi-Fi позволит всегда использовать обновленные базы данных, что надежно защитит от неожиданностей на трассе и в городе.

. Первый нужен для определения положения безрадарных комплексов видеофиксации, а второй ― для удобного и быстрого обновления прошивок. Радар-детектор с Wi-Fi позволит всегда использовать обновленные базы данных, что надежно защитит от неожиданностей на трассе и в городе. Сигнатурное детектирование . Если вы используете устройство в городе, эта функция уменьшит количество ложных срабатываний и «пустых» предупреждений.

. Если вы используете устройство в городе, эта функция уменьшит количество ложных срабатываний и «пустых» предупреждений. Заявленная производителем дальность сигнала . Чем она выше, тем больше шансов вовремя «заметить» сигнал камеры и снизить скорость. Но важно помнить, что в спецификации производитель всегда указывает лишь «идеальные» значения, то есть на прямой дороге, при исключительной видимости, без преград и перепадов высот. Поэтому заявленную производителем дальность сигнала можно смело делить на 3: такая будет более приближена к реальным условиям на трассе.

. Чем она выше, тем больше шансов вовремя «заметить» сигнал камеры и снизить скорость. Но важно помнить, что в спецификации производитель всегда указывает лишь «идеальные» значения, то есть на прямой дороге, при исключительной видимости, без преград и перепадов высот. Поэтому заявленную производителем дальность сигнала можно смело делить на 3: такая будет более приближена к реальным условиям на трассе. Обнаружение радаров. Чем больше комплексов заявлено в спецификации, тем лучше. Устройство должно «справляться» с самыми новыми: «Стрелкой» и «Автодорией». А вот комплексы «Сокол» и «Беркут» на дорогах уже почти не используются, поэтому ориентироваться на них в спецификации не стоит.

Не стоит принимать во внимание и функции, которые в российских реалиях никогда не пригодятся. Например, опцию VG-2, которая призвана защищать радар-детектор от обнаружения. Она полезна в тех странах, где такие устройства запрещены. В России же этой проблемы просто не существует.

Рейтинг лучших радар-детекторов в 2021 году

В эту подборку мы включили самые востребованные модели на российском рынке. Ориентировались при выборе на отзывы пользователей, экспертов и блогеров. Большинство из этих моделей были предложены рынку не в 2021 году, а раньше. Но так как никаких кардинальных изменений в отрасли в последние годы не происходило, их вполне уместно называть самыми современными и лучшими.

Fujida Magna

market.yandex.ru / Prt Scr

Компактный прибор оснащен лазерным приемником, поэтому распознает сигналы всех комплексов фиксации скоростного режима. Их перечень в спецификации велик: здесь и Robot, и «Автодория», и новейшая «Стрелка». Внешне радар-детектор Fujida простой и неброский: небольшой одноцветный OLED-монитор, кнопки управления, с помощью которых можно выбрать режим или изменить громкость оповещения. Базу данных можно обновлять регулярно.

По отзывам, девайс компактный, хорошо «вписывается» в салон, экран отлично читается, а настраивать его несложно. Голосовое сопровождение приятное и спокойное, корпус выглядит прилично и выполнен из качественного пластика. К недостаткам относят отсутствие функции автоматического обновления и отсутствие крепления для установки девайса на торпеде.

Средняя цена 6999 рублей.

SHO-ME G-700 Signature

market.yandex.ru / Prt Scr

Производитель оснастил модель алгоритмом сигнатурного анализа, который хоть и не столь совершенен, как в премиальных версиях, но все же помогает заметно снизить количество ложных срабатываний. Радар-детектор Sho-Me дополнен GPS-модулем и приемником лазерных сигналов, что делает его удобным и эффективным решением контроля близости всех современных комплексов видеофиксации.

По отзывам, удобен в использовании и настройках, работа гаджета предельно понятна. Если «пищит», то только по делу, ложных срабатываний почти не бывает. Среди недостатков отмечают необходимость обновлений только через ПК и экран как «слабое место» модели. Если изображение стало исчезать в период гарантийного срока, откладывать с визитом в сервисный центр не стоит.

Средняя цена 5700 рублей.

SilverStone F1 Sochi PRO

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель с почти полноценным экраном, на который выводится полезная для водителя информация. При приближении к радару девайс меняет цвет экрана, зеленым сигнализируя о «законной» скорости, красным — о возможном штрафе. Обучен радар-детектор SilverStone улавливать сигналы самых современных комплексов видеофиксации и справляется даже с новейшей «Стрелкой М», которую многие конкуренты до сих пор распознавать не умеют. Производитель дополнил девайс двумя типами креплений — липучкой на стекло и силиконовым ковриком — и позаботился о его достойном внешнем облике. Расположить такой в автомобиле не стыдно.

В отзывах устройство называют эффективным и мощным, способным обнаружить любой радар. Уточняет тип камеры, расстояние до нее, ложные срабатывания допускает нечасто. Среди недостатков отмечают лишь стоимость и необходимость на ночь снимать девайс с лобового стекла авто. Уж слишком привлекательно выглядит устройство, создавая риск лишиться и его, и самого стекла.

Средняя цена 10990 рублей.

Neoline X-COP 8700s

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель премиального сегмента, которая обладает большим перечнем интеллектуальных возможностей. Она автоматически, руководствуясь своей базой данных, выбирает корректный диапазон работы в регионе присутствия и эффективно «фильтрует» сигналы, тем самым снижая почти до нуля вероятность ложных срабатываний. Среди конкурентов едва ли не единственная настроена на определение диапазона М, который только начинает применяться в радарных комплексах MultaRadar. Кроме автоматических настроек радар-детектор Neoline X-COP предлагает и ручные: возможность отключать не только ненужные диапазоны, но даже «лишние» частоты.

Среди достоинств модели пользователи указывают информативный экран, удобное обновление не с ПК, а с флешки, удобство установки и даже наличие антибликового козырька, который исключает появление «слепых зон» на экране днем. К недостаткам относят специфичный дизайн корпуса и обилие информации на экране, на который приходится отвлекаться за рулем.

Средняя цена 17990 рублей.

Inspector Tau S

market.yandex.ru / Prt Scr

Электронная начинка модели не нова, но проверена временем и работоспособна. Модель типа супергетеродин оснащена рупорной антенной и собственным усилителем сигнала, поэтому чутко и вовремя реагирует на приближение к радарным комплексам. Лазерный детектор в комплекте тоже есть, как и GPS-модуль. Сигнатурный анализ призван отсекать «лишние» сигналы, но с этой задачей радар-детектор Inspector справляется не всегда. По отзывам, ложные срабатывания случаются.

Впрочем, этим грешат и куда более дорогие девайсы, так что ставить модели с неплохой функциональностью и приличным дизайном это в вину вряд ли стоит. А вот резкость звуков, которые издает устройство, вызывает массу нареканий среди пользователей. Как можно было озвучить девайс «пищалкой» спецмашин, большой вопрос.

Средняя цена 6900 рублей.

Roadgid Detect

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель из среднего ценового сегмента готова вовремя оповестить пользователя о приближении к любому комплексу видеофиксации. В перечне «узнаваемых» — 15 наименований, среди которых как знакомый и уже успевший морально устареть «Сокол», так и новейшие «Стрелка» и «Амата». Дополнен системой лазерной фиксации и модулем GPS, поддерживает интеллектуальный режим опознавания сигнала для защиты от ложных срабатываний. Поставляется радар-детектор Roadgid в хорошей комплектации: с присоской на лобовое стекло и силиконовым ковриком.

По отзывам пользователей, девайс отлично смотрится в салоне авто, оповещает об ограничениях движения, улавливает все типы камер. База камер актуальная, ее можно регулярно обновлять. Прибор компактный и надежный. Среди недостатков называют качество экрана ― в солнечную погоду прочитать что-то на нем даже при максимальной яркости почти невозможно.

Средняя цена 8490 рублей.

iBOX PRO 800 Signature S

market.yandex.ru / Prt Scr

Недорогой девайс обладает возможностями на уровне конкурентов премиального класса. Он оснащен GPS/ГЛОНАСС базой камер и усовершенствованным модулем для фиксации излучений даже маломощных полицейских радаров. Лазерный приемник считывает сигнал, направленный не только в «лоб», но и в «спину» авто. Для удобства пользователя радар-детектор iBOX предлагает несколько штатных режимов с оптимальными параметрами работы для города и трассы. Переключение между ними происходит автоматически в зависимости от скорости движения авто.

По мнению пользователей, прибор отлично «видит» камеры, удобен и прост в обращении, с настройками разберется даже далекий от техники пользователь. Ложные срабатывания бывают, но стильный вид и хорошая комплектация позволяют не обращать внимания на этот недостаток. Среди минусов называют маленький дисплей, на котором сложно разобрать информацию, и трудности с обновлением ПО.

Средняя цена 5939 рублей.

Artway RD-516

market.yandex.ru / Prt Scr

Одна из немногих моделей рейтинга, не оснащенная модулем GPS. Такие встречаются на рынке нечасто, но тоже имеют право «на жизнь». Например, в случаях, когда измерителей скорости в регионе немного, тогда и нет смысла тратиться на дорогой и «навороченный» девайс. В качестве устройства «на всякий случай» радар-детектор Artway прекрасно подойдет. В его арсенале возможностей – способность обнаруживать сигнал от новейших комплексов «Стрелка» и «Кордон», лазерный приемник с радиусом 360 градусов и качественное покрытие корпуса, которое защищает его от царапин.

По отзывам, девайс исправно выявляет передвижные радары при езде по трассе, стильно и аккуратно смотрится в салоне автомобиля. Но в городском режиме он становится почти бесполезным, так как частота ложных срабатываний заставляет его «просыпаться» едва ли не каждую минуту, что нервирует пользователей.

Средняя цена 2299 рублей.

Street Storm STR-9370SE

market.yandex.ru / Prt Scr

Модель укомплектована и лазерным приемником, и модулем GPS. Это делает ее эффективной в отношении традиционных и бессигнальных комплексов. Для защиты от ложных срабатываний дополнена сигнатурным режимом, а для удобства пользователя — настройками «в коробке» для городских поездок и путешествий по трассе. Выглядит радар-детектор Street Storm аккуратно, дизайн его стильный и лаконичный.

Среди достоинств модели пользователи называют доступность обновлений: база данных пополняется производителем регулярно. Для поездок по городу он удобен, хотя ложные срабатывания и случаются. Недостаток ― периодические перепады громкости в процессе работы: девайс «говорит» то слишком громко, то переходит на «шепот». Не нравится пользователям и необходимость снимать устройство для обновления через ПК: ни флешки, ни мобильные технологии передачи данных он не поддерживает.

Средняя цена 7390 рублей.