Нарушать ПДД и гонять по дорогам на запредельной скорости, конечно, нельзя. Но радар-детектор будет полезен даже самому ответственному водителю. Ведь кто знает, где в чужом городе или на трассе расположена камера, которая фиксирует нарушение уже на скорости чуть выше 40 км/час?
Чтобы не попадаться на удочки «сложных участков пути» и не получать письма «счастья» с круглыми суммами, стоит поселить компактный прибор в своем авто. Как выбрать его правильно? Какие виды устройств существуют? И какой самый лучший радар-детектор на сегодняшний день? Отвечаем на эти вопросы в обзоре ФАН.
Радар-детектор и антирадар ― в чем отличия
Радар-детектором называют прибор, который призван улавливать сигнал от камеры видеофиксации или полицейского радара и оповещать о нем водителя. По сути, это устройство представляет собой «радиоприемник», настроенный на определенную частоту.
Раньше считалось, что лучший радар-детектор должен улавливать как можно больше частот, то есть работать в максимальном количестве диапазонов, чтобы отслеживать все без исключения комплексы, используемые для контроля нарушений на дорогах. И до сих пор многие производители (исключительно в рекламных целях) перечисляют в паспорте устройства такие диапазоны через запятую: X, K, POP, RDR и в придачу к ним La, Ka, Ku…
На покупателя это производит должное впечатление, но на самом деле такая «работоспособность» девайса — не более чем рекламный трюк. Для России сегодня актуален единственный диапазон, в котором должен работать радар-детектор — строго К. Другие уже «морально» устарели и не используются в полицейских радарах (например, Х). А некоторые вообще никогда не использовались в России и вряд ли будут (Ka и Ku — это диапазоны работы американских и европейских радаров).
В отличие от радар-детектора антирадар не просто улавливает сигнал от полицейского комплекса. Он генерирует собственный сигнал и «отражает» встречный. Создавая помехи, мощный антирадар может приводить к нарушению работы стационарных комплексов видеофиксации, поэтому такие устройства запрещены к использованию во всех странах мира. Другой их недостаток — негативное влияние на здоровье людей: есть данные, что из-за высокого уровня излучения такие приборы опасны для окружающих.
Факт. Так как антирадары в продаже почти не встречаются, этот термин стал синонимом радар-детектора и часто используется по отношению к этим популярным и безопасным устройствам.
Виды радар-детекторов
Представленные на рынке радар-детекторы можно разделить по функциональности и типу конструкции. Конструктивно выделяют 3 вида устройств.
- Моноблочные. Они заключены в один компактный корпус, который располагают на лобовом стекле или торпеде автомобиля. Такая конфигурация очень удобна: прибор можно в любой момент снять или вернуть на место. Но есть у нее один недостаток: так как датчик, улавливающий сигнал, находится за лобовым стеклом, любые «препятствия» на нем качество сигнала ухудшают. А таковыми препятствиями могут быть и тонировка, и атермальная пленка. Поэтому в автомобилях с тонированным лобовым стеклом моноблочный радар-детектор использовать нет смысла: ни о каких «опасностях» он не предупредит.
- Блочный. В его конструкции предусмотрены 2 блока. Внешний включает датчики, его незаметно устанавливают снаружи кузова, у крышки капота. Внутренний, информирующий водителя, располагают в салоне. Такая конфигурация оптимальна для авто с атермальной тонировкой лобового стекла и другими металлизированными покрытиями.
- Комбинированный. Устройство для водителей, которые хотят получить «два в одном»: и радар-детектор, и видеорегистратор. Однако нередко это желание обрывается в момент знакомства с ценой прибора. Хороший комбинированный девайс стоит слишком дорого, а покупать плохой нет никакого смысла.
По функциональности устройств тоже есть классификация. Но здесь важно уточнить один момент: несмотря на стремительное развитие техники в последние годы, радар-детекторов прогресс почти не коснулся. Устройства последних лет выпуска мало чем отличаются от тех, что были представлены на рынке еще пять и даже семь лет назад (дизайн корпуса и увеличение размера экрана – не в счет). Поэтому при выборе модели куда большее значение имеет авторитет и длительность присутствия производителя на рынке: от регулярности обновления «прошивки» устройства сегодня зависит куда больше, чем от года его выпуска.
Радар детектор с GPS
Большинство моделей сегодня оснащены модулем GPS, и тому есть простое объяснение. Если раньше на автодорогах использовались, в основном, «классические» радары или комплексы видеофиксации, излучающие сигнал, то сегодня все чаще применяются безрадарные комплексы, например, «Автодория». Их не может засечь даже прибор даже с самым чувствительным датчиком, так как они вообще не излучают никакого сигнала. «Автодория», в частности, высчитывает скорость с учетом времени проезда транспорта через «мерный» участок дороги.
Для уточнения положения таких систем видеофиксации радар-детектор и оснащают GPS-модулем. В его «память» загружена база данных безрадарных комплексов, о которых устройство и сообщает автовладельцу заблаговременно, за 500-1000 метров. Но если база данных такого устройства не обновляется, и в нее не вносятся сведения о новых безрадарных комплексах и перемещении старых, его эффективность серьезно снижается.
Факт. Крупные компании-производители регулярно выпускают обновления для радар-детекторов, и ими нужно пользоваться. Фирмы noname, которые предлагают недорогие устройства, возможно, тоже выпускают обновления. Но вот, сколько такая фирма «проживет» и как долго будет оказывать поддержку пользователям, не известно. Поэтому покупать девайс от неизвестного производителя вряд ли стоит.
Сигнатурный радар детектор
Такие считают устройствами нового поколения, хотя и появились они на рынке давно. Тем не менее сигнатурные радар-детекторы более функциональны по сравнению с обычными. Их функциональность заключается в способности «сортировать» сигналы, которые в обилии поступают к устройству в условиях городских дорог, и оповещать водителя только о «правильных». Например, о сигналах от комплексов видеофиксации, тогда как на помехи от автоматических дверей супер-маркетов и датчиков охранных систем они не реагируют.
Факт. Сигнатурные комплексы призваны решить проблему ложных срабатываний устройств в городе. Но если использовать устройство только на трассе, а при езде по городу отключать, покупать дорогой сигнатурный радар-детектор нет смысла.
Лазерный радар-детектор
Радарные комплексы нового поколения используют технологию лазерного луча, который «стреляет» на большие расстояния и может фиксировать скоростной режим не только подъезжающего, но и удаляющегося транспорта. Для фиксации такого сигнала радар-детекторы оснащают дополнительными датчиками.
Устройство неплохо справляется с задачей, если датчик не встречает помех на своем пути, а потому оперативно оповещает водителя как о традиционных, так и новейших лазерных радарах. Но вот эффективность приема «заднего» луча у таких устройств невысока: улавливать сигнал датчику мешает кузов автомобиля. Поэтому особенно рассчитывать на систему кругового обзора лазерного радар-детектора не стоит.
Обзор радар-детекторов по эффективности
При выборе устройства стоит обратить внимание на несколько особенностей.
- Тип устройства. Модели прямого усиления менее эффективны по сравнению с устройствами, оснащенными собственным генератором (их называют супергетероидинами). Первые лишь усиливают полученный сигнал, а вторые «смешивают» его с сигналом от собственного генератора. Благодаря этому их помехозащищенность в условиях города оказывается выше.
- Встроенные модули GPS и Wi-Fi. Первый нужен для определения положения безрадарных комплексов видеофиксации, а второй ― для удобного и быстрого обновления прошивок. Радар-детектор с Wi-Fi позволит всегда использовать обновленные базы данных, что надежно защитит от неожиданностей на трассе и в городе.
- Сигнатурное детектирование. Если вы используете устройство в городе, эта функция уменьшит количество ложных срабатываний и «пустых» предупреждений.
- Заявленная производителем дальность сигнала. Чем она выше, тем больше шансов вовремя «заметить» сигнал камеры и снизить скорость. Но важно помнить, что в спецификации производитель всегда указывает лишь «идеальные» значения, то есть на прямой дороге, при исключительной видимости, без преград и перепадов высот. Поэтому заявленную производителем дальность сигнала можно смело делить на 3: такая будет более приближена к реальным условиям на трассе.
- Обнаружение радаров. Чем больше комплексов заявлено в спецификации, тем лучше. Устройство должно «справляться» с самыми новыми: «Стрелкой» и «Автодорией». А вот комплексы «Сокол» и «Беркут» на дорогах уже почти не используются, поэтому ориентироваться на них в спецификации не стоит.
Не стоит принимать во внимание и функции, которые в российских реалиях никогда не пригодятся. Например, опцию VG-2, которая призвана защищать радар-детектор от обнаружения. Она полезна в тех странах, где такие устройства запрещены. В России же этой проблемы просто не существует.
Рейтинг лучших радар-детекторов в 2021 году
В эту подборку мы включили самые востребованные модели на российском рынке. Ориентировались при выборе на отзывы пользователей, экспертов и блогеров. Большинство из этих моделей были предложены рынку не в 2021 году, а раньше. Но так как никаких кардинальных изменений в отрасли в последние годы не происходило, их вполне уместно называть самыми современными и лучшими.
Fujida Magna
Компактный прибор оснащен лазерным приемником, поэтому распознает сигналы всех комплексов фиксации скоростного режима. Их перечень в спецификации велик: здесь и Robot, и «Автодория», и новейшая «Стрелка». Внешне радар-детектор Fujida простой и неброский: небольшой одноцветный OLED-монитор, кнопки управления, с помощью которых можно выбрать режим или изменить громкость оповещения. Базу данных можно обновлять регулярно.
По отзывам, девайс компактный, хорошо «вписывается» в салон, экран отлично читается, а настраивать его несложно. Голосовое сопровождение приятное и спокойное, корпус выглядит прилично и выполнен из качественного пластика. К недостаткам относят отсутствие функции автоматического обновления и отсутствие крепления для установки девайса на торпеде.
Средняя цена 6999 рублей.
SHO-ME G-700 Signature
Производитель оснастил модель алгоритмом сигнатурного анализа, который хоть и не столь совершенен, как в премиальных версиях, но все же помогает заметно снизить количество ложных срабатываний. Радар-детектор Sho-Me дополнен GPS-модулем и приемником лазерных сигналов, что делает его удобным и эффективным решением контроля близости всех современных комплексов видеофиксации.
По отзывам, удобен в использовании и настройках, работа гаджета предельно понятна. Если «пищит», то только по делу, ложных срабатываний почти не бывает. Среди недостатков отмечают необходимость обновлений только через ПК и экран как «слабое место» модели. Если изображение стало исчезать в период гарантийного срока, откладывать с визитом в сервисный центр не стоит.
Средняя цена 5700 рублей.
SilverStone F1 Sochi PRO
Модель с почти полноценным экраном, на который выводится полезная для водителя информация. При приближении к радару девайс меняет цвет экрана, зеленым сигнализируя о «законной» скорости, красным — о возможном штрафе. Обучен радар-детектор SilverStone улавливать сигналы самых современных комплексов видеофиксации и справляется даже с новейшей «Стрелкой М», которую многие конкуренты до сих пор распознавать не умеют. Производитель дополнил девайс двумя типами креплений — липучкой на стекло и силиконовым ковриком — и позаботился о его достойном внешнем облике. Расположить такой в автомобиле не стыдно.
В отзывах устройство называют эффективным и мощным, способным обнаружить любой радар. Уточняет тип камеры, расстояние до нее, ложные срабатывания допускает нечасто. Среди недостатков отмечают лишь стоимость и необходимость на ночь снимать девайс с лобового стекла авто. Уж слишком привлекательно выглядит устройство, создавая риск лишиться и его, и самого стекла.
Средняя цена 10990 рублей.
Neoline X-COP 8700s
Модель премиального сегмента, которая обладает большим перечнем интеллектуальных возможностей. Она автоматически, руководствуясь своей базой данных, выбирает корректный диапазон работы в регионе присутствия и эффективно «фильтрует» сигналы, тем самым снижая почти до нуля вероятность ложных срабатываний. Среди конкурентов едва ли не единственная настроена на определение диапазона М, который только начинает применяться в радарных комплексах MultaRadar. Кроме автоматических настроек радар-детектор Neoline X-COP предлагает и ручные: возможность отключать не только ненужные диапазоны, но даже «лишние» частоты.
Среди достоинств модели пользователи указывают информативный экран, удобное обновление не с ПК, а с флешки, удобство установки и даже наличие антибликового козырька, который исключает появление «слепых зон» на экране днем. К недостаткам относят специфичный дизайн корпуса и обилие информации на экране, на который приходится отвлекаться за рулем.
Средняя цена 17990 рублей.
Inspector Tau S
Электронная начинка модели не нова, но проверена временем и работоспособна. Модель типа супергетеродин оснащена рупорной антенной и собственным усилителем сигнала, поэтому чутко и вовремя реагирует на приближение к радарным комплексам. Лазерный детектор в комплекте тоже есть, как и GPS-модуль. Сигнатурный анализ призван отсекать «лишние» сигналы, но с этой задачей радар-детектор Inspector справляется не всегда. По отзывам, ложные срабатывания случаются.
Впрочем, этим грешат и куда более дорогие девайсы, так что ставить модели с неплохой функциональностью и приличным дизайном это в вину вряд ли стоит. А вот резкость звуков, которые издает устройство, вызывает массу нареканий среди пользователей. Как можно было озвучить девайс «пищалкой» спецмашин, большой вопрос.
Средняя цена 6900 рублей.
Roadgid Detect
Модель из среднего ценового сегмента готова вовремя оповестить пользователя о приближении к любому комплексу видеофиксации. В перечне «узнаваемых» — 15 наименований, среди которых как знакомый и уже успевший морально устареть «Сокол», так и новейшие «Стрелка» и «Амата». Дополнен системой лазерной фиксации и модулем GPS, поддерживает интеллектуальный режим опознавания сигнала для защиты от ложных срабатываний. Поставляется радар-детектор Roadgid в хорошей комплектации: с присоской на лобовое стекло и силиконовым ковриком.
По отзывам пользователей, девайс отлично смотрится в салоне авто, оповещает об ограничениях движения, улавливает все типы камер. База камер актуальная, ее можно регулярно обновлять. Прибор компактный и надежный. Среди недостатков называют качество экрана ― в солнечную погоду прочитать что-то на нем даже при максимальной яркости почти невозможно.
Средняя цена 8490 рублей.
iBOX PRO 800 Signature S
Недорогой девайс обладает возможностями на уровне конкурентов премиального класса. Он оснащен GPS/ГЛОНАСС базой камер и усовершенствованным модулем для фиксации излучений даже маломощных полицейских радаров. Лазерный приемник считывает сигнал, направленный не только в «лоб», но и в «спину» авто. Для удобства пользователя радар-детектор iBOX предлагает несколько штатных режимов с оптимальными параметрами работы для города и трассы. Переключение между ними происходит автоматически в зависимости от скорости движения авто.
По мнению пользователей, прибор отлично «видит» камеры, удобен и прост в обращении, с настройками разберется даже далекий от техники пользователь. Ложные срабатывания бывают, но стильный вид и хорошая комплектация позволяют не обращать внимания на этот недостаток. Среди минусов называют маленький дисплей, на котором сложно разобрать информацию, и трудности с обновлением ПО.
Средняя цена 5939 рублей.
Artway RD-516
Одна из немногих моделей рейтинга, не оснащенная модулем GPS. Такие встречаются на рынке нечасто, но тоже имеют право «на жизнь». Например, в случаях, когда измерителей скорости в регионе немного, тогда и нет смысла тратиться на дорогой и «навороченный» девайс. В качестве устройства «на всякий случай» радар-детектор Artway прекрасно подойдет. В его арсенале возможностей – способность обнаруживать сигнал от новейших комплексов «Стрелка» и «Кордон», лазерный приемник с радиусом 360 градусов и качественное покрытие корпуса, которое защищает его от царапин.
По отзывам, девайс исправно выявляет передвижные радары при езде по трассе, стильно и аккуратно смотрится в салоне автомобиля. Но в городском режиме он становится почти бесполезным, так как частота ложных срабатываний заставляет его «просыпаться» едва ли не каждую минуту, что нервирует пользователей.
Средняя цена 2299 рублей.
Street Storm STR-9370SE
Модель укомплектована и лазерным приемником, и модулем GPS. Это делает ее эффективной в отношении традиционных и бессигнальных комплексов. Для защиты от ложных срабатываний дополнена сигнатурным режимом, а для удобства пользователя — настройками «в коробке» для городских поездок и путешествий по трассе. Выглядит радар-детектор Street Storm аккуратно, дизайн его стильный и лаконичный.
Среди достоинств модели пользователи называют доступность обновлений: база данных пополняется производителем регулярно. Для поездок по городу он удобен, хотя ложные срабатывания и случаются. Недостаток ― периодические перепады громкости в процессе работы: девайс «говорит» то слишком громко, то переходит на «шепот». Не нравится пользователям и необходимость снимать устройство для обновления через ПК: ни флешки, ни мобильные технологии передачи данных он не поддерживает.
Средняя цена 7390 рублей.