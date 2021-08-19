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Отрезало ноги: мужчина попал под колеса трамвая в Ульяновске
Происшествия
Отрезало ноги: мужчина попал под колеса трамвая в Ульяновске
Транспортная прокуратура по СЗФО  / 

Ульяновск, 19 августа. Страшные травмы нижних конечностей получил пожилой мужчина, угодивший под многотонный трамвай на окраине Ульяновска. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

Кадрами с места происшествия в соцсетях поделились очевидцы. На записи видно, как несколько мужчин, среди которых несколько сотрудников ДПС, пытаются вызволить жертву из-под транспортного средства. Автор ролика неоднократно акцентирует внимание на характере полученных увечий.

«На Московском шоссе сбитому трамваем мужчине отрезало ноги», — гласит подпись к посту. 

По данным региональной Госавтоинспекции, трагедия произошла в 8:24 по местному времени. За рулем трамвая находилась 49-летняя женщина, стаж управления рельсовым электротранспортом которой равен 11 годам. Пострадавший, мужчина 59 лет, во время аварии косил траву рядом с рельсами и не заметил приближающейся техники. Причины ДТП устанавливаются.

На железнодорожном переезде под Волгоградом произошло столкновение грузового поезда и иномарки. Водителя легкового автомобиля с многочисленными травмами доставили в медучреждения.

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