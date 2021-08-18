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Политолог Макеева раскритиковала власти Петербурга за недопуск «Родины» на выборы
Политика
Политолог Макеева раскритиковала власти Петербурга за недопуск «Родины» на выборы
Федеральное агентство новостей  /  Общественное достояние

Чиновникам Санкт-Петербурга стоит подходить к регистрации кандидатов в ЗакС более гибко и менее формально. Об этом ФАН рассказала политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборы в городской парламент. Причиной отказа послужил якобы брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают ее функционеры.

«Чиновникам Санкт-Петербурга стоит подходить к регистрации кандидатов в ЗакС более гибко и менее формально. Ведь что такое так называемый брак в подписях? Опечатка, точка там, где вообще ничего не должно стоять, запятая там, где должна быть точка», — пояснила Наталья Макеева.

По ее словам, во многих случаях именно такой с формальной точки зрения «брак» как раз и является признаком того, что подписные листы заполняли реальные, живые люди. Человеку свойственно ошибаться — простому человеку, который не каждый день пишет свои данные в подписной лист.

«А вот зато в том случае, когда подписи фальсифицируются, логично нанять людей, которые сделают все идеально. Именно в этом случае логично выборочно звонить подписантам и сказать: милейший, а вы точно ставили свою подпись? Может быть, надо как-то иначе смотреть на подписи, не цепляясь к каждой мелочи и используя ее как повод для отказа в регистрации? У меня лично партия «Родина» вызывает огромную симпатию», — добавила Наталья Макеева.

Политолог Макеева раскритиковала власти Петербурга за недопуск «Родины» на выборы
Федеральное агентство новостей  / Тихон Синицын

По мнению политолога, лидер «Родины» Алексей Журавлев не побоялся поехать в Донбасс и на месте изучить ситуацию. Не побоялся ни войны, ни возможных последующих санкций. Более того — он попал под обстрел в одном из самых опасных мест в Донецкой Народной Республике, в районе так называемой Авдеевской промзоны.

«Это не была «протокольная» поездка с кучей охраны от границы в Донецк и потом обратно. Это не была полузасекреченная личная, фактически безымянная поездка чуть ли не с позывным вместо имени. Журавлев, как и положено мужчине и настоящему лидеру, находился там открыто. Это действительно достойно уважения! И, безусловно, радует, что кандидатом в ЗакС Санкт-Петербурга зарегистрирован Максим Шугалей, человек сложной и героической судьбы, человек умный и искренний патриот России», — заключила Наталья Макеева.

Ранее председатель петербургского регионального отделения «Родины» Андрей Петров выразил возмущение решением ГИК не допускать партию к выборам. Он подчеркнул, что «Родина» собирала подписи честно, партия докажет это в суде.

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