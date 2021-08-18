Ребенок опрокинул на себя кастрюлю кипящего супа под Волгоградом

Волжский, 18 августа. Сильные ожоги получил полуторагодовалый житель Волгоградской области из-за невнимательности матери. Находясь у газовой плиты, ребенок опрокинул на себя целую кастрюлю кипящего супа.

В региональном комздраве ФАН сообщили, что инцидент произошел накануне днем в Волжском. Во время приготовления обеда мама ребенка отвлекалась на бытовые дела, оставив сына без присмотра. Любопытный мальчик, возрастом один год и восемь месяцев, сумел дотянуться до кастрюли с горячим бульоном и случайно уронил ее на себя. Пострадавший оперативно был доставлен в городскую больницу №25 с сильными ожогами кожного покрова. Медики зафиксировали около 35% поражения туловища.

В настоящее время жизни пациента ничто не угрожает. Наутро он был переведен из реанимационного в ожоговое отделение.

Ранее ФАН писал об инциденте в Набережных Челнах, где двое мужчин похитили школьника и избили его бейсбольными битами до полусмерти. С тяжелыми травмами юноша госпитализирован. Участники конфликта задержаны.