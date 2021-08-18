Скрылся с места ДТП: в Волгограде автомобиль сбил отца и ребенка на электросамокате

Волгоград, 18 августа. Очередное ДТП с участием электросамоката произошло накануне в Волгограде. Поздней ночью неустановленный водитель совершил наезд на двухколесное транспортное средство, которым управлял взрослый мужчина и его ребенок. После столкновения хозяин легковушки покинул место аварии.

Установлено, что трагедия случилась на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Профсоюзной в 22:40. При выполнении правого поворота автомобилист не заметил электросамокат, который двигался прямо в попутном направлении. В результате наезда 37-летний водитель и 5-летний пассажир двухколесного ТС упали на землю и оказались под колесами отечественного «ВАЗа». Несмотря на причинение ребенку тяжелых травм, владелец машины не остановился для оказания помощи и спешно покинул место ДТП.

«В настоящее время ведется его розыск», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Юный пользователь электросамоката госпитализирован.

Ранним утром минувшего вторника на железнодорожном переезде под Волгоградом произошло столкновение грузового поезда и иномарки. Водителя легкового автомобиля с многочисленными травмами доставили в медучреждения.