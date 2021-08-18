Эфир: Рост цен на продукты обсуждают в «Патриоте» с экономистом Артемом Голубевым

Цены на продовольствие продолжают свой рост во всем мире: подорожали мясо, молоко, сахар, кофе, соя. Россия не отстает от своих торговых партнеров.

Как долго будут расти цены на продукты? Почему так резко подорожало такси? Нет ли тут сговора монополистов? Нужно ли вводить в России талоны на питание для малообеспеченных граждан? Есть ли товары, которые подешевели? Что с ценами на автомобильном рынке — покупать или продавать?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает экономист, директор образовательного направления «Экономика» СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.