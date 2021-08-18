Избившая сына Стаса Пьехи соседка не стала извиняться за насилие

Москва, 18 августа. Известный российский исполнитель Стас Пьеха рассказал о действиях соседки Ирины Безбородовой после того, как она проявила агрессию в адрес его семилетнего сына Петра.

Артист рассказал, что спустя время его сын чувствует себя лучше и проходит реабилитацию. Музыкант надеется, что причинившая вред его семье Безбородова не сможет уйти от ответственности. Пьеха подчеркнул, что соседка так и не извинилась после инцидента и даже попыталась переложить ответственность.

«Этим делом занимается Следственный комитет РФ. Прощения у нас никто не попросил, более того, нас пытались скомпрометировать — снимали на телефон родных Пети, это было похоже на неадекватные действия. После драки кулаками не машут», — подчеркнул музыкант в интервью для портала Teleprogramma.pro.

Пьеха добавил, что жена футбольного арбитра даже не пыталась выйти с его семьей на связь, хотя в ее положении это было бы самым верным решением.

«Меня удивляет, что люди находятся в достаточно бедственном положении: очень прозрачная ситуация, общественность на стороне ребенка, при этом они не предпринимают никаких действий и не признают своей вины», — поделился музыкант.

Месяц назад семилетнего сына Стаса Пьехи Петра госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами на теле. На ребенка и его бабушку напала соседка по даче в отместку за детскую шалость. По факту нападения возбуждено уголовное дело.