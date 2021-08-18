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Двое детей остались сиротами после ДТП с начальником ГИБДД в Алтайском крае

  /   Обновлено: 18 августа 2021 10:38
Происшествия
Двое детей остались сиротами после ДТП с начальником ГИБДД в Алтайском крае
пресс-служба администрации Краснодара

Барнаул, 18 августа. Супружеская пара погибла в результате ДТП с участием начальника отдела ГИБДД в Алтайском крае. У них остались двое несовершеннолетних детей.

Трагедия произошла ночью в Шипуновском районе. По предварительным данным, сотрудник Госавтоинспекции, находившийся за рулем Hyundai, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик с полуприцепом.

Смертельные травмы получили двое его пассажиров, которые были сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю. В иномарке также находились их дети в возрасте 9 и 16 лет, им и начальнику ГИБДД потребовалась медицинская помощь. Известно, что мужчина управлял личным автомобилем и был трезв.

Еще одна смертельная авария произошла на трассе в Оренбургской области. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет. От полученных травм он погиб на месте, сообщало РИА56.

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