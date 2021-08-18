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Лукашенко назвал важной работу Мезенцева по развитию отношений Союзного государства
Политика
Лукашенко назвал важной работу Мезенцева по развитию отношений Союзного государства
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 18 августа. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения и оценил его деятельность на этом посту.

Глава Белоруссии отметил, что работа Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов двух государств. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Лукашенко.

«Вас знают как убежденного сторонника развития отношений союзничества и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, углубления интеграционных процессов», — сказано в поздравлении.

Ранее белорусский министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко заявил, что Минск заинтересован в восстановлении авиасообщения с российской стороной. Он отметил, что особый интерес вызывает увеличение рейсов в Санкт-Петербург и Москву, пишет «Национальная служба новостей».

Кроме того, Лукашенко рассказал, что процесс передачи власти в государстве должен происходить постепенно. По его словам, полномочия молодым управленцам нужно оставлять пошагово.

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Все новости / Политика / Лукашенко назвал важной работу Мезенцева по развитию отношений Союзного государства
белоруссия лукашенко мезенцев
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