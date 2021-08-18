Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 12:26
12:23
Армия
NI: США серьезно проигрывают России в возможностях реагировать на любые войны
12:21
Шоу-бизнес
На канале «Пятница!» стартует новый сезон кулинарного шоу «Адская кухня» с Ивлевым
12:20
Ближний Восток
СМИ рассказали о жизни за рубежом дочери бежавшего афганского президента Ашрафа Гани
12:14
Армия
Затонувший в годы войны броневик БА-10 подняли со дна реки в Великом Новгороде
12:13
Спорт
Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу
12:13
Происшествия
Смерть любимой девушки довела школьника до суицида в Подмосковье
12:13
Общество
Потенциальных террористов в Татарстане будут выявлять при помощи анонимных доносов
12:09
Экономика
Выплаты по больничному листу вырастут для некоторых россиян с сентября
12:09
Общество
Хаматова стала председателем жюри основного конкурса «Кинотавра»
12:07
Общество
Эффективность «Спутника Лайт» в Парагвае достигла 93,5%
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 18 августа, праздники, факты, люди
ФАН-ТВ

Цикл передач «Этот день в истории» напоминает о памятных датах, которые произошли в России и мире.

Сегодня профессиональный праздник отмечают представители сразу нескольких профессий. День географа — совсем юное торжество. В России его утвердили только два года назад. Инициативу поддержал президент Владимир Путин.

В Казахстане 18 августа поздравляют пограничников. Общая протяженность границ государства — 14 тысяч километров. Половина территории находится на стыке с РФ.

Для медиков в Таджикистане сегодняшняя дата тоже является торжественной. Праздник отмечают с 1995 года. Он приурочен ко дню рождения средневекового ученого Авиценны.

Предполагаемый убийца Моцарта, похититель женских сердец из США и легендарная советская летчица имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. Подробности узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / «Этот день в истории». Что произошло 18 августа, праздники, факты, люди
этот день в истории
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru