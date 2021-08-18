«Этот день в истории». Что произошло 18 августа, праздники, факты, люди

Цикл передач «Этот день в истории» напоминает о памятных датах, которые произошли в России и мире.

Сегодня профессиональный праздник отмечают представители сразу нескольких профессий. День географа — совсем юное торжество. В России его утвердили только два года назад. Инициативу поддержал президент Владимир Путин.

В Казахстане 18 августа поздравляют пограничников. Общая протяженность границ государства — 14 тысяч километров. Половина территории находится на стыке с РФ.

Для медиков в Таджикистане сегодняшняя дата тоже является торжественной. Праздник отмечают с 1995 года. Он приурочен ко дню рождения средневекового ученого Авиценны.

Предполагаемый убийца Моцарта, похититель женских сердец из США и легендарная советская летчица имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. Подробности узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».