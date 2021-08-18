Разминка в течение дня помогает бороться с сахарным диабетом 

Москва, 18 августа. Вставание со стула и разминка могут поспособствовать в борьбе с сахарным диабетом второго типа. Активность может улучшить состояние здоровья в целом, считают исследователи.

Малоподвижный образ жизни зачастую приводит к развитию сосудистых заболеваний и диабета. Шведские ученые из Каролинского института полагают, что если человек будет чаще стоять и ходить, а лучше делать посильные ему упражнения, то он будет сильнее защищен от опасных заболеваний.

В рамках исследования группа участников поднимались по сигналу раз в полчаса и делала разминку. Через три недели результаты сравнили с другой группой, которая ничего не выполняла. Оказалось, что нагрузка привела к улучшению некоторых параметров работы организма.

«Упражнения продолжительностью 3 минуты, выполняемые каждые полчаса, снижают уровень «плохого» холестерина, нормализуют сахар в крови и улучшают кровообращение», — рассказали авторы работы, опубликованной в American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism.

Ранее эндокринолог Стронгин заявил, что перенесенный коронавирус может увеличить вероятность заболеть сахарным диабетом. Однако зачастую на фоне коронавируса развивается уже существующий диабет.