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Сель сошел на туристической тропе у камчатского вулкана Мутновский
Происшествия
Сель сошел на туристической тропе у камчатского вулкана Мутновский
wikipedia.org  /  Andreas Tille/CC BY-SA 4.0

Петропавловск-Камчатский, 18 августа. Поток грязи сошел на туристическую тропу в каньоне Мутновского вулкана на территории Камчатского края.

Такой информацией в среду, 18 августа, поделились в профиле «Вулканы Камчатки» на странице в Instagram.

«По маршруту к активному кратеру вулкана Мутновский сошел сель. В целях вашей безопасности рекомендуем воздержаться от посещения маршрута в ближайшие дни», — отмечается в опубликованном сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники парка и спасатели МЧС. В пресс-службе ведомства по Камчатскому краю уточнили, что в результате схода селя образовался затор со скоплением талой воды из ледников. Туристов призвали не приближаться к Мутновскому вулкану из-за риска повторения инцидента и последующего выхода водных масс. Турфирмы также получили предупреждение от спасателей.

Ранее сообщалось, что камчатский вулкан Шивелуч начал извергать лаву.

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