Сель сошел на туристической тропе у камчатского вулкана Мутновский

Петропавловск-Камчатский, 18 августа. Поток грязи сошел на туристическую тропу в каньоне Мутновского вулкана на территории Камчатского края.

Такой информацией в среду, 18 августа, поделились в профиле «Вулканы Камчатки» на странице в Instagram.

«По маршруту к активному кратеру вулкана Мутновский сошел сель. В целях вашей безопасности рекомендуем воздержаться от посещения маршрута в ближайшие дни», — отмечается в опубликованном сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники парка и спасатели МЧС. В пресс-службе ведомства по Камчатскому краю уточнили, что в результате схода селя образовался затор со скоплением талой воды из ледников. Туристов призвали не приближаться к Мутновскому вулкану из-за риска повторения инцидента и последующего выхода водных масс. Турфирмы также получили предупреждение от спасателей.

Ранее сообщалось, что камчатский вулкан Шивелуч начал извергать лаву.