Среди вакцинированных от COVID-19 россиян разыграют по 100 тысяч рублей

Москва, 18 августа. Жители России, прошедшие вакцинацию от COVID-19, смогут принять участие в розыгрыше. Каждый победитель получит по 100 тысяч рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будет проведен розыгрыш среди граждан, прошедших процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

Розыгрыш будет проводиться в период с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. В рамках мероприятия будет определена тысяча победителей. Каждый из них получит по 100 тысяч рублей.

В Московской области ранее были подведены итоги акции «Вакцина наша, квартира ваша 2.0», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Среди вакцинировавшихся была разыграна однокомнатная квартира.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от коронавирусной инфекции. Как сообщалось ранее, в России появится пятый препарат от COVID-19.