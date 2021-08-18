Наджиев назвал современное отечественное ТВ орудием дьявола. Колонка Вадима Манукяна

Певец Игорь Наджиев в своем недавнем интервью изданию Pravda.ru высказался о современном отечественном телевидении. Известный журналист и блогер Вадим Манукян оценил высказывание артиста и проанализировал состояние отечественного телевидения.

Буквально пару месяцев назад я брал интервью у Игоря Наджиева для шоу «Давай поговорим». Он говорил очень глубокие вещи, о которых стоит задуматься каждому. Однако мы тогда практически не коснулись темы состояния отечественного телевидения, точнее — прошли по ней по касательной. И вот мне на глаза попалось новое интервью Игоря, в котором он дал исчерпывающий диагноз современному «голубому экрану».

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

«То, что делает наше отечественное телевидение, — это по большому счету преступление. Они сеют панику, они сеют страх, они сеют вражду. А беспокойство — это орудие дьявола. Вы людям что-то хорошее покажите, что-то доброе, что-то пробуждающее к светлому. А вот ковыряться в чьих-то жизнях, особенно ушедших, — вот это просто называется «тело еще не остыло, а давайте: кому наследство, кому чего». Грустно», — констатировал Наджиев.

Я хочу поблагодарить Наджиева за то, что он всегда четко выражает свою позицию и ставит точный диагноз проблемам, которые нам еще предстоит преодолеть. Современное ТВ — причем это общемировая проблема — в погоне за рейтингами превратилось в какое-то чудовище. Конечно, там есть иногда интересные познавательные передачи, но выходят они, как правило, ближе к ночи или на нишевых каналах.

В эти минуты я начинаю ностальгировать по советскому ТВ, которое, безусловно, со своим «сельским часом» и заседаниями политбюро было несколько смешным, но все же оно было светлым. А что сейчас? Погнались за американцами и их уродливыми форматами? Зачем? У нас другой путь. И должно быть другое ТВ!

И буквально одновременно с интервью Игоря Наджиева высказалась о современных ток-шоу и заявила, что больше не будет в них участвовать, Анэтта Бриль — дочь Валентины Легкоступовой, трагически ушедшей из жизни год назад.

«Ток-шоу. Почему я больше в них не участвую… За последний год я окунулась в этот формат, что называется, «с головой». Мой потрясенный трагедией организм «кричал» от несправедливости и боли. Мной руководило желание добиться правды, достучаться до истины и желание того, чтобы люди, услышав мою историю, задумались. Я хотела отстоять честь и светлое имя своей мамы, наивно полагая, что ложь и клевета не могут «задавить» правду. Мое участие в этих передачах было попыткой к диалогу. Там, где его вообще не должно было быть. В какой-то момент, я поняла, что не хочу и не буду участвовать в том сюре, где людям, страдающим алкогольной зависимостью, умудряющимся уходить от уголовной ответственности, ворующим чужое имущество и надевающим на себя «лавры победителей», демонстративно при этом актерски плачущим на камеру, дают слово. Еще больше я не понимаю, сколько же может продолжаться этот поток «нечистот». А сколько же таких «героев»... Это все — рейтинги, это все — грязное белье, а попытки озвучить правду — бесполезны. Нужно шоу, ради которого можно вывернуть все внутренности несчастных людей, ослепленных желанием мести и наивно верящим в справедливость, которой нет. Ради этого из чудовищ делают медийных лиц (вспомните скопинского маньяка), дают им возможность высказаться и выставить себя жертвой обстоятельств. Я прошу у вас всех прощения за то, что я позволила себе совершить эту ошибку. Прошу прощения, что решила «дать ответку» на первый выход «в свет» 40-дневного мужа, когда мама еще была в коме, пытаясь на все его «нечистоты» и грязную ложь о нашей семье пролить истину. А еще мне искренне жаль, что к годовщине со дня смерти моей мамы не состоялось ни одной передачи о ней как о певице и прекрасном человеке. Концерт памяти организую я сама к зиме и буду рада видеть в нем всех друзей и артистов, пожелавших спеть мамины песни в память о ней», — написала Анэтта Бриль.

Pr Scr instagram.com / @anetta_bril

Я с 2017 года веду свою борьбу за качество отечественного телевидения. Тогда, четыре года назад, сотни тысяч подписей под моим воззванием позволили изменить хотя бы небольшую его часть — новогодний сегмент. Впервые телезрители выбирали, кого они хотят видеть в «голубых огоньках» путем всенародного голосования в отечественных соцсетях. Рад, что мои друзья Игорь Наджиев и Анэтта Бриль продолжают мои начинания и высказываются об отечественном ТВ. Ведь только вместе мы можем сделать наше отечественное ТВ лучше.