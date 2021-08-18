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Австрия и Украина приблизились к России в рейтинге УЕФА

  /   Обновлено: 18 августа 2021 10:26
Спорт
Австрия и Украина приблизились к России в рейтинге УЕФА
Global Look Press  /  Christian Charisius/dpa

Москва, 18 августа. Австрия и Украина сократили отставание от занимающей девятое место в рейтинге УЕФА России после первых матчей плей-офф отбора Лиги чемпионов.

«Ред Булл Зальцбург» и донецкий «Шахтер» накануне добились побед в первых матчах финального раунда квалификации Лиги чемпионов. Это позволило Австрии и Украине приблизиться к России в таблице коэффициентов УЕФА.

До этого Шотландия обошла РФ в рейтинге УЕФА. Сейчас показатель России в таблице составляет 30,682. У Австрии и Украины 29,550 и 29,300 баллов соответственно. В сентябре петербургский «Зенит» начнет выступление в Лиге чемпионов. Московские «Спартак» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы.

Ранее полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье отказался переходить в «Зенит». Петербургский клуб был готов заплатить за его трансфер 30 миллионов евро.

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