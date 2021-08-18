Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 10:58
10:56
Армия
Российский корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Средиземное море
10:54
Экономика
В Die Welt констатировали ослабление влияния США на нефтяной рынок
10:50
Общество
Ученые из США выяснили основные преимущества интервального голодания
10:49
Общество
Ученые из Нижегородского НИИ нашли микроорганизмы, которые убивают COVID-19
10:47
Общество
Синоптики пообещали жителям столичного региона грозовые дожди 18 августа
10:47
Ближний Восток
Польский закон о возврате захваченного нацистами имущества вызвал критику в Израиле
10:47
Происшествия
После взрыва автобуса в Воронеже в медучреждениях по-прежнему лечатся 18 человек
10:46
Армия
19FortyFive: ради борьбы с российскими ПВО в США создали интеллектуальную ракету
10:44
Происшествия
Один человек пострадал при стрельбе в центре Петербурга
10:43
Происшествия
Депутату из Алтайского края грозит до пяти лет колонии за незаконную добычу рыбы
Все новости

Захарова назвала виновников коллапса в аэропорту Кабула, где погибли люди

  /   Обновлено: 18 августа 2021 10:37
Общество
Захарова назвала виновников коллапса в аэропорту Кабула, где погибли люди
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 18 августа. Коллапс в аэропорту Кабула, приведший к гибели людей, был спровоцирован действиями США, которые пытались спешно эвакуировать своих дипломатов.

Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, кабульский аэропорт просто не мог принять самолеты.

«Именно США, направив дополнительный контингент своих военнослужащих, которые должны были помогать вывозить дипломатов американских, нарушил работу этого аэропорта», — подчеркнула Захарова.

Бывший госсекретарь Кондолиза Райс ранее объяснила ошибку США в решении по Афганистану. Она подчеркнула, что Вашингтон должен был оставить военных на территории этой страны, пока местное население не справится с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Захарова назвала виновников коллапса в аэропорту Кабула, где погибли люди
кабул захарова аэропорт коллапс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru