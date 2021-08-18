Захарова назвала виновников коллапса в аэропорту Кабула, где погибли люди

Москва, 18 августа. Коллапс в аэропорту Кабула, приведший к гибели людей, был спровоцирован действиями США, которые пытались спешно эвакуировать своих дипломатов.

Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, кабульский аэропорт просто не мог принять самолеты.

«Именно США, направив дополнительный контингент своих военнослужащих, которые должны были помогать вывозить дипломатов американских, нарушил работу этого аэропорта», — подчеркнула Захарова.

Бывший госсекретарь Кондолиза Райс ранее объяснила ошибку США в решении по Афганистану. Она подчеркнула, что Вашингтон должен был оставить военных на территории этой страны, пока местное население не справится с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.