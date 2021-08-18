Захарову шокировала реакция Запада на гуманитарный кризис в Афганистане

Москва, 18 августа. Реакция Запада на гуманитарный кризис в Афганистане является шокирующей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила спикер ведомства, Афганистан 20 лет был зоной ответственности НАТО, а в результате Эстония заявляет, что готова принять «целых десять граждан Афганистана».

«Шокирует-то не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане. Шокирует реакция демократического мира на этот кризис», — высказалась Захарова в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна готова принять десять беженцев из Афганистана в связи с ситуацией, сложившейся в стране.

Как считает директор Центра геополитических экспертиз, постоянный член Изборского клуба Валерий Коровин, американцы попросту бросили людей, которые верой и правдой служили им в Афганистане последние 20 лет.