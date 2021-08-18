Минобороны РФ передало более 40 бронемашин участникам конкурса «Десантный взвод»

Рязань, 18 августа. Военные подразделения, принимающие участие в международном конкурсе «Десантный взвод», получили от Министерства обороны России более 40 бронемашин второго поколения.

Церемония передачи БМД-2 состоялась на полигоне Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения Вооруженных сил РФ в Рязанской области. Перед тестовыми заездами под руководством тренеров национальных команд с участниками конкурса будут проведены занятия по требованиям безопасности при проведении стрельб и вождении боевых машин.

В конкурсе принимают участие более 350 военнослужащих из 18 стран. Конкурс будет открыт 22 августа в рамках торжественной церемонии на рязанском стадионе «Спартак».

На сегодняшний день также идет подготовка к соревнованиям АрМИ-2021. Как сообщает RT, иностранные участники игр уже приступили к тренировкам в Воронежской области.