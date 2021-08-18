Хейли Бибер доказала, что платье в горошек никогда не выйдет из моды

Лос-Анджелес, 18 августа. Современные реалии и модные тенденции подразумевают, что платье-комбинация давно перестало быть исключительно коктейльным. Еще десять лет назад это было именно так, а сегодня slip dress можно увидеть на дамах в рабочей атмосфере, во время прогулки с собакой и даже за рулем. В сочетании с кроссовками или белоснежными кедами они превращаются в smart casual дресс-код, пишет Elle.

Супруга одного из самых популярных американских поп-исполнителей Хейли Бибер продемонстрировала уместность этого платья и в своем гардеробе. Правда выбрала она не совсем классический однотонный вариант комбинации, а остановилась на принте, который был предложен создателями марки Rodarte.

Калифорнийский бренд выбрал основной темой своих творений горошек и розы. Платье, которое прекрасно село на американскую модель, сшито из белой шелковой саржи. На груди красуется красный цветок, а черные бретельки практически незаметны. Удобство элемента гардероба прекрасно сочетается с его красотой.

Prt Scr instagram.com / @haileybieber

Rodarte предлагают носить его с лаковыми ботфортами, но Хейли по своей привычке предложила альтернативу — высокие кроссовки Nike.

Ранее сообщалось, как Хейли Бибер выбрала для отпуска детское платье.