Корпус консерватории за 120 млн и многое другое: что просил Радаев у министра культуры

Москва, 18 августа. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Руководитель региона просил деньги на реализацию сразу нескольких культурных проектов.



В числе прочего, губернатор предложил выделить 120 млн рублей на строительство нового учебного корпуса для Саратовской консерватории. Также Радаев попросил помощь с реставрацией нескольких исторических зданий и реконструкцией театры оперы и балета.

«Саратовская консерватория — один из главных символов города. Его техническое состояние, конечно, оставляет желать лучшего, слышали, есть большая проблема с несущими конструкциями. Если вдобавок построят новый корпус — это будет совсем замечательно», — рассказал корреспонденту ФАН студент консерватории Александр К.

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