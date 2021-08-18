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Врач Юрий Козлов рассказал, зачем нужна реабилитация после COVID-19
Общество
Врач Юрий Козлов рассказал, зачем нужна реабилитация после COVID-19
vk.com  /  Олег Эргашев

Москва, 18 августа. Переболев коронавирусом, пациенты часто жалуются на осложнения в виде кашля, боли в груди и отдышки. Так называемый постковидный синдром встречается у трети инфицированных.

По данным Роспотребнадзора, другими симптомами перенесенного вируса могут быть повышенная усталость и апатия. Главный врач Иркутской детской больницы Юрий Козлов назвал постковидный синдром серьезным заболеванием, которое нельзя игнорировать.

«Даже те, кто перенес инфекцию в легкой форме, могут отмечать неприятные симптомы. Большинству переболевших нужна реабилитация. С восстановлением после COVID-19 затягивать нельзя», — считает доктор.

Стоит отметить, что курс реабилитации должен включать в себя лечебную физкультуру, массаж, занятия с психотерапевтом и другие эффективные процедуры, нацеленные на полное выздоровление.

Ранее выяснилось, что состояние ногтей может показывать, есть ли у человека коронавирус. У некоторых пациентов на ногтях появляются горизонтальные борозды шириной до пяти миллиметров.

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восстановление коронавирус постковидный синдром
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