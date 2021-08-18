Опрос выявил активное использование русского языка жителями Украины

Киев, 18 августа. Большинство опрошенных украинцев предпочитают общаться на русском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

Более 50% украинцев активно используют русский язык в бытовом общении, указано в результатах. Также большинству респондентов нравится смотреть фильмы и читать книги на русском языке.

«Менее трети опрошенных (31,9%) разговаривают в семье и дома только на украинском языке. Ещё 0,3% пользуются другими языками», — говорится в сообщении по итогам опроса.

Ранее лингвисты раскритиковали попытку Киева монополизировать право на русский язык. Как передавала НСН, на Украине предложили разделить понятия «русский» и «российский». Термины «русская культура» и «русский язык» могут отдельно прописать в законах страны.