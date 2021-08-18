Горбачев обвинил организаторов путча 1991 года в развале СССР

Москва, 18 августа. Организаторы и участники августовского путча 1991 года виноваты в развале СССР, заявил бывший президент Союза Михаил Горбачев.

В обращении Горбачева, распространенном в преддверии 30-й годовщины августовского путча ГКЧП говорится, что Россия должна извлечь уроки тех дней, страна сможет развиваться и решать любые проблемы только на демократическом пути.

«Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны», — указывается в заявлении экс-президента СССР.

Горбачев отмечает, что неоднократно оценивал события 1991 года и считает, что путч «создал условия, в которых невероятно трудно было продолжать усилия по сохранению СССР». Действия ГКЧП он назвал «обманом народа и узурпацией власти».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ответственных за развал Советского Союза. По мнению белорусского лидера, в уничтожении государства виноваты первый президент России Борис Ельцин и последний генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.