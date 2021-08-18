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Власти Таиланда планируют разрешить въезд для привитых «Спутником V» россиян
Общество
Власти Таиланда планируют разрешить въезд для привитых «Спутником V» россиян
pixabay.com

Москва, 18 августа. Российские туристы вскоре вновь смогут посетить остров Пхукет, но с одним условием, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как стало известно, власти Таиланда планируют открыть Пхукет в самое ближайшее время для путешественников из России, вакцинированных «Спутником V». Привитым россиянам больше не нужно будет отбывать двухнедельный карантин.

Однако пока в посольстве Таиланда в Москве призвали не торопить события. Дело в том, что других официальных сообщений о въезде для привитых «Спутником V», кроме заявлений главы управления по туризму королевства, не было, пишет «Ридус».

Россия и Таиланд уже обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19. Если вопрос признания вакцин будет улажен, то осенью оперштаб, скорее всего, внесет Таиланд в список открытых для полетов направлений.

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россия таиланд туризм вакцинация коронавирус
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