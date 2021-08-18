Власти Таиланда планируют разрешить въезд для привитых «Спутником V» россиян

Москва, 18 августа. Российские туристы вскоре вновь смогут посетить остров Пхукет, но с одним условием, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как стало известно, власти Таиланда планируют открыть Пхукет в самое ближайшее время для путешественников из России, вакцинированных «Спутником V». Привитым россиянам больше не нужно будет отбывать двухнедельный карантин.

Однако пока в посольстве Таиланда в Москве призвали не торопить события. Дело в том, что других официальных сообщений о въезде для привитых «Спутником V», кроме заявлений главы управления по туризму королевства, не было, пишет «Ридус».

Россия и Таиланд уже обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19. Если вопрос признания вакцин будет улажен, то осенью оперштаб, скорее всего, внесет Таиланд в список открытых для полетов направлений.