Правительство России упростит антикоррупционную проверку инвесторов

Москва, 18 августа. Власти разработают ряд мер, которые позволят проверять сведения о ценных бумагах, принадлежащих участникам рынка, подозреваемым в коррупции.

Центробанк и Министерство финансов России рассматривают изменения в законодательстве, которые бы позволили антикоррупционным органам более эффективно бороться с легализацией денег через биржи. Предполагается, что инициатива коснется брокеров, дилеров и управляющие компании — эти профессиональные биржевые игроки будут обязаны отвечать на запросы в ходе антикоррупционных проверок.

Такое решение продиктовано национальным планом противодействия коррупции на 2021–2024 годы, сообщает РБК. Согласно действующему законодательству, данные клиентов брокерской или управляющей компании защищены законом и они обязаны сохранять конфиденциальность информации.

Рыночные игроки относятся к инициативе настороженно: эксперты не знают, будет ли этих мер достаточно для противодействия коррупции в данной сфере. В то же время потенциальная угроза конфиденциальности заставляет россиян сомневаться, вкладывать ли деньги в ценные бумаги.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2024 года. Кабмин должен внести предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников, запретить занимать коррупционерам должности на госслужбе, пишет «ФедералПресс».