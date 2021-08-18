В России решили продлить летные испытания Ил-112В

Москва, 18 августа. Программа летных испытаний военно-транспортного самолета Ил-112В будет продолжаться, несмотря на авиакатастрофу в Подмосковье.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе, сейчас второй опытный образец самолета проходит испытания на стенде. Третий и четвертый опытные самолеты вскоре подключат к полетам.

«Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года», — сказал собеседник журналистов.

Ранее, как сообщает RT, возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полета опытного военно-транспортного самолета Ил-112В. Пожар на разбившемся Ил-112В мог произойти из-за прорыва гидросистемы.