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В России решили продлить летные испытания Ил-112В

  /   Обновлено: 18 августа 2021 10:40
Армия
В России решили продлить летные испытания Ил-112В
wikipedia.org  /  United Aircraft Corporation (UAC) / CC BY-SA 4.0

Москва, 18 августа. Программа летных испытаний военно-транспортного самолета Ил-112В будет продолжаться, несмотря на авиакатастрофу в Подмосковье.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе, сейчас второй опытный образец самолета проходит испытания на стенде. Третий и четвертый опытные самолеты вскоре подключат к полетам.

«Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года», — сказал собеседник журналистов.

Ранее, как сообщает RT, возле подмосковного аэродрома Кубинка произошла авария во время тренировочного полета опытного военно-транспортного самолета Ил-112В. Пожар на разбившемся Ил-112В мог произойти из-за прорыва гидросистемы.

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россия испытания ил-112в
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