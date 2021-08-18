Трое рабочих умерли в больнице после взрыва газа на Ямале

Салехард, 18 августа. Три человека, которые пострадали при взрыве газовоздушной смеси во время ремонта, скончались в медучреждении.

Всего во время ЧП травмы получили пять человек. О состоянии двух других пациентов пока информации не поступало. Бригада рабочих субподрядной организации на территории нефтяной перекачивающей станции в 40 км от города Надыма готовилась наносить антикоррозийную защиту внутри резервуара. В какой-то момент газовоздушная смесь вспыхнула.

В Следственном комитете уточняют, что возгорание произошло из-за допущенных нарушений правил безопасности при ведении работ. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.