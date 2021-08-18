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Российские отраслевые союзы заявили в росте цен на перевозку продуктов
Экономика
Российские отраслевые союзы заявили в росте цен на перевозку продуктов
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Наталья Алешина

Москва, 18 августа. В России фиксируется рост стоимости перевозки продуктов. Об этом заявляют в отраслевых союзах.

Показатели неоднородны: некоторые компании сообщают о повышении цен на 10–30%, другие говорят о 160%. В Минсельхозе заинтересовались информацией, пишет «ФедералПресс».

«По ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20–30 % к уровню прошлого года, а в отдельных случаях — в два раза, что связано в том числе с нехваткой рефрижераторного транспорта и убылью водителей из стран СНГ на фоне пандемии», — заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

В сфере перевозок мяса рост цен составил 10–11%, сообщил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Он отметил, что динамика разнится в зависимости от направления и сезона.

Цены на продовольствие продолжают свой рост во всем мире: подорожали мясо, молоко, сахар, кофе, соя. Как долго это будет продолжаться? Нужно ли вводить в России талоны на питание для небогатых граждан? Есть ли товары, которые подешевели? На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответит директор образовательного направления «Экономика» СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев,.

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перевозка продукты рост цен
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