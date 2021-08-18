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Журналист Дроздов призвал запустить крокодилов в Крым для «освобождения» территории
Политика
Журналист Дроздов призвал запустить крокодилов в Крым для «освобождения» территории
pixabay.com

Киев, 18 августа. Жителей Крымского полуострова, которые симпатизируют России, следует депортировать через Керченский мост, заявил украинский журналист Остап Дроздов.

По его словам, ситуация на полуострове изменилась «в худшую сторону» после воссоединения с Российской Федерацией из-за паспортов РФ. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала ITV.

«Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, то я попадал в Россию», — признался он.

Кроме того, Дроздов подчеркнул, что Украина не может вернуть регион. Однако в случае такого сценария стоит депортировать жителей Крыма через Керченский мост, «завалить» его и «запустить крокодилов», чтобы «освободить территорию полностью».

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что жители восточных районов полуострова, где произошло наводнение из-за сильных дождей, получат компенсационные выплаты в течении этой недели. По словам главы региона Сергея Аксенова, ведется работа по противопаводковым мероприятиям.

Также депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что диалог с Украиной возможен только при условии, если власти Киева выйдут с инициативой признания российского статуса полуострова.

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украина крым дроздов
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