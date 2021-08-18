Водитель и фельдшер скорой помощи погибли в ДТП с большегрузом в Башкирии

Уфа, 18 августа. Смертельное ДТП с участием скорой помощи произошло в Республике Башкортостан. Автомобиль врезался в припаркованный КамАЗ, в результате чего погибли водитель скорой и фельдшер.

Трагедия случилась в Уфимском районе, на 1484-м километре автодороги М-5. Согласно предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем кареты скорой помощи, врезался в грузовик, который остановился для замены колеса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Водитель и фельдшер получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до приезда медиков. Правоохранительные органы начали проверку по факту аварии в Башкирии.

Ранее на Урале произошел несчастный случай с участием большегруза. Водителя фуры, перевозившей стройматериалы в Невьянске, придавило грузом в результате аварии.