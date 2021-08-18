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Шойгу не намерен оставлять деятельность в Русском географическом обществе

  /   Обновлено: 18 августа 2021 09:52
Политика
Шойгу не намерен оставлять деятельность в Русском географическом обществе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 18 августа. Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, чем займется после ухода с государственной службы.

Как отметил Шойгу, он продолжит свою работу в Русском географическом обществе (РГО) даже после ухода с госслужбы. Шойгу, занимающий пост президента РГО, признался, что поначалу не собирался этим заниматься, но когда погрузился в дела, то понял, что его интересует такая тема.

«Эта идея пришла позже, когда погрузился в дела и историю РГО, увидел библиотеку и картохранилище, ознакомился с биографиями людей, которые развивали общество в разные годы. Тогда стало понятно, что это невероятно интересно», — признался глава РГО.

Ранее Шойгу сообщил, что Минобороны России на форуме «Армия-2021» планирует подписать 45 госконтрактов на сумму в 500 млрд рублей. Он отметил, что договора заключат на поставку робототехнических комплексов «Уран-14».

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