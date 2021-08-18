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Минобороны РФ направило в Якутию дополнительную технику для борьбы с лесными пожарами

  /   Обновлено: 18 августа 2021 09:37
Армия
Минобороны РФ направило в Якутию дополнительную технику для борьбы с лесными пожарами
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 18 августа. Командование ВВО дополнительно направило несколько единиц спецтехники в Якутию для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров.

По имеющейся информации за прошедшие сутки сводный отряд Восточного военного округа (ВВО) совместно с силами МЧС России в районе поселка Бясь-Кюель оборудовал 300 метровый участок минерализованной полосы. Военнослужащие также помогают местным жителям вывозить мусор от сгоревших зданий и построек, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что в населенных пунктах Орто-Сурт и Бердигестях военными на легкобронированных тягачах (МТЛБ) осуществлялась доставка спасателей к местам тушения пожара. Для усиления инженерного подразделения выделено несколько единиц техники, в том числе машины разграждения и путепрокладчики. Всего к мероприятиям привлечено 128 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что пожары на территории Свердловской области и Башкирии послужили причиной дымки, которая накрыла Екатеринбург. По словам специалистов, смог в городе не сойдет до конца недели, передает телеканал «360».

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