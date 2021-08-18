ФАН установил личность погибшего на Камчатке спутника депутата горсовета Железногорска

Петропавловск-Камчатский, 18 августа. Стала известна личность туриста, сорвавшегося с вулкана Ключевская сопка вместе с депутатом горсовета Железногорска Андреем Закалиным.

Погибшим оказался Александр Филяев, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией. Мужчины оступились во время спуска с ледника и упали со склона, пролетев вниз около километра. Незадолго до трагедии Закалин опубликовал в социальной сети фотографию с надписью «Отпуск! Камчатка, жди!!!».

На поиски тел путешественников вылетел вертолет МЧС. Сделать это сразу же после инцидента не представлялось возможным из-за плохой видимости и позднего времени.