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Шойгу: Минобороны РФ подпишет 45 госконтрактов на форуме «Армия-2021»

  /   Обновлено: 18 августа 2021 10:19
Армия
Шойгу: Минобороны РФ подпишет 45 госконтрактов на форуме «Армия-2021»
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 18 августа. Минобороны России на форуме «Армия-2021» планирует подписать 45 госконтрактов на сумму в 500 млрд рублей. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Министр отметил, что договора заключат на поставку в российскую армию робототехнических комплексов «Уран-14», систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, танков Т-90М, а также спецтехники для сухопутных войск.

«В этом году на форуме планируем подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 млрд рублей», — подчеркнул Шойгу в интервью газете «Красная звезда».

В 2021 году в форуме «Армия-2021» примут участие 97 государств. Мероприятие посетят 34 делегации от министерств обороны разных стран. Свыше 20 тыс. образцов вооружения и техники двойного назначения представят около 1,5 тыс. предприятий, включая 12 зарубежных. Кроме этого, Минпромторг и Минобороны России обсудят перспективы развития строительства в Арктическом регионе.

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