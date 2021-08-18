Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с бензовозом под Красноярском

Красноярск, 18 августа. Серьезная авария с участием бензовоза и легкового автомобиля произошла на втором километре трассы Глубокий обход. Без пострадавших и погибших не обошлось.

Как уточнили в пресс-службе краевого УМВД, 22-летний водитель ВАЗ разворачивался и допустил столкновение с грузовиком DAF, который передвигался по встречной полосе. В результате столкновения предполагаемый виновник происшествия скончался. Также травмы получили четыре человека, находящиеся в легковом автомобиле. Пассажиров с травмами доставили в больницу. Другие детали дорожного инцидента устанавливаются.

Еще одна авария, унесшая жизнь ребенка, произошла в подмосковном Подольске. Мужчина за рулем иномарки совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате аварии пострадавший погиб, сообщало РИАМО.