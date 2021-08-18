Шойгу вспомнил о неудачной борьбе с бюрократией при реконструкции крепости в Туве

Москва, 18 августа. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал о попытках реконструировать древнюю крепость в Туве.

Глава Минобороны также является президентом Русского географического общества. Он поддержал проект по исследованию крепости Пор-Бажын. Шойгу вспомнил, как не смог справиться с бюрократией, когда пытался реализовать вторую часть инициативы.

«Мы хотели разделить территорию (крепости. — Прим. ФАН) пополам: одну половину сохранить аутентичной, а во второй создать реконструкцию, чтобы можно было увидеть, как жили люди в то время... К сожалению, у нас не хватило времени на борьбу с бюрократией. Вердикт Росохранкультуры был нет», — сказал министр обороны.

Ранее Шойгу прокомментировал неразумное потребление товаров в мире. Он предупредил о возможной катастрофе из-за нерационального распределения ресурсов между людьми.