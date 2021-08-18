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Торги Мосбиржи открылись ростом доллара и евро

  /   Обновлено: 18 августа 2021 09:42
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 августа. Курсы европейской и американской валют выросли к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара относительно уровня закрытия предыдущих торгов выросла на 2,5 копейки и составила 73,59 рубля. Биржевой курс евро в начале торговой сессии увеличился на 28,75 копейки, до 86,3875 рубля.

Риском для российской валюты можно назвать ситуацию в Афганистане, считает старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. По его мнению, возможны сценарии заметного увеличения геополитических рисков, как правило, оказывающих очень ощутимое воздействие на курс национальной валюты.

До конца августа не исключено падение рубля до 75–77 единиц за доллар и 89–90 единиц за евро, приводит «ФедералПресс» прогноз финансового эксперта Михаила Когана.

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