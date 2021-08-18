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Шойгу предупредил о катастрофе, которая грозит человечеству из-за «гонки потребительства»

  /   Обновлено: 18 августа 2021 09:43
Общество
Шойгу предупредил о катастрофе, которая грозит человечеству из-за «гонки потребительства»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 18 августа. Человечество стремительно движется к гибели из-за нерационального потребления товаров и ресурсов, предупредил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам президента Русского географического общества (РГО), населению планеты необходимо остановить «безумную гонку потребительства». Слова Шойгу цитирует журнал «Вокруг света».

В качестве положительного примера министр обороны привел своего деда, который был охотником. Шойгу отметил, что во время охоты дедушка всегда добывал столько мяса, сколько мог съесть, не больше. Это те правила, которые созданы укладом жизни, а не бюрократией, подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны РФ ранее рассказал, чем планирует заняться после ухода с государственной службы. Он отметил, что продолжит свою работу в РГО.

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шойгу катастрофа потребительство
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