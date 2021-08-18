Оптимизация налогообложения снижает налоговую нагрузку и позволяет увеличить прибыль предприятия. Но не всегда владелец бизнеса закладывает в это понятие тот же смысл, что и налоговый консультант и тем более сотрудник ФНС.

Существуют ли способы оптимизации НДС, которые не идут вразрез с налоговым законодательством? Какие техники можно и нужно использовать для повышения прибыли? А от каких точно нужно отказаться и не обращаться к ним никогда? На эти вопросы журналисту ФАН ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Алла Семенова.

Из личного архива Аллы Семеновой /

Что такое оптимизация налогов НДС

Налог на добавленную стоимость ― один из механизмов пополнения бюджета. Он предусматривает изъятие государством у бизнеса части стоимости товаров и услуг. Эту часть рассчитывают от цены товара в процентах и добавляют при продаже.

«НДС ― косвенный налог, ― комментирует эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Алла Семенова. ― Он поступает при закупке товара и уходит при его реализации. Если к цене добавляется НДС, продавец обязан после продажи товара эту сумму отдать государству. Однако часто предпринимателям и компаниям сложно расставаться со столь значительной частью выручки. Поэтому и возникают различные схемы уменьшения НДС, отсрочки его уплаты. Таким образом, бизнес стремится снизить налоговую нагрузку, но выгодно это получается далеко не всегда».

Различные схемы по «уходу» от уплаты НДС, по мнению эксперта, не имеют ничего общего с оптимизацией налогов. Последняя подразумевает увеличение денежной прибыли компании за счет правильного налогового планирования. Если же руководитель компании рассматривает оптимизацию с точки зрения способов обойти закон, снизив сумму НДС и не доплатив его в бюджет, это приводит к серьезным рискам для бизнеса.

Федеральное агентство новостей /

Преимущества оптимизации НДС законными способами

«Правильное налоговое планирование приведет к адекватной сумме налогового платежа, ― продолжает Алла Семенова. ― Компания сможет оплатить налог безболезненно, не нарваться на налоговые санкции и увеличить прибыль».

Что не менее важно, применяя законные способы оптимизации НДС, собственник бизнеса защитит себя от опасных последствий:

судебных тяжб;

уголовной ответственности;

допросов в правоохранительных органах;

обысков;

привлечения к субсидиарной ответственности;

ареста личного имущества;

необходимости скрываться от правосудия, подавшись «в бега».

«Серые», незаконные методы позволяют заплатить в бюджет меньше здесь и сейчас. Однако в долгосрочной перспективе эти непростые и всегда нелегальные схемы приводят к начислению штрафных санкций и судебным тяжбам. Кажущаяся «экономия» на первом этапе, как правило, оборачивается увеличением рисков как для бизнеса, так и для лиц, которые принимают решение и ставят подписи в финансовых документах.

pixabay.com /

Законные способы оптимизации НДС

По словам эксперта, налоговое законодательство включает множество инструментов, которые можно законно использовать для увеличения прибыли компании и уменьшения налоговой нагрузки. Среди самых эффективных ― работа на специальных налоговых режимах. Упрощенная и патентная системы налогообложения вообще не предусматривают необходимости платить НДС. К таким же удобным спецрежимам относится ЕСХН — единый сельхозналог. Эти режимы налогообложения исключают также необходимость уплаты налогов на прибыль и имущество.

Другие техники не менее эффективны.

Освобождение от НДС

Получить его могут как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. Для оформления льготы важно соблюдение главного условия: доход от продаж, не подразумевающих добавление НДС к цене продукции или услуг, за предыдущие три месяца не должен превышать двух миллионов рублей.

Использование пониженных ставок

Законодательно установлена единая ставка НДС, она составляет 20%. Но для ряда товаров могут использоваться пониженные ставки.

Так при продаже продуктов и детских товаров к их стоимости добавляют только 10%. Аналогичная ставка действует на медицинские товары и школьные принадлежности.

Товары экспортной группы вовсе не облагаются НДС: компаниям, которые занимаются экспортными поставками, не нужно закладывать добавленные суммы к их стоимости. Нулевая ставка действует также для перевозчиков, работающих на международных направлениях: услуги перевозок в данном случае НДС не облагаются.

Заключение договоров займа

«Посредством займа срок перечисления НДС в бюджет можно перенести, ― комментирует эксперт, ― на квартал или больший период. В этом случае продавцу необходимо взять у покупателя займ ― в сумме аванса, а после отгрузки товара ― провести взаиморасчет. При этом сумма займа НДС облагаться не будет, законом это не предусмотрено. Начисление налога произойдет позже ― только после продажи товаров».

Дробление бизнеса

Путем разделения компании от крупной формы бизнеса, использующей ОСН, на несколько мелких субъектов можно оптимизировать налоговые траты. Отдельными мелкими хозяйствующими субъектами в структуре торговой или производственной компании логично выделить направления:

оптовое;

розничное;

производственное;

сервисное.

«Сегодня очень распространен аутсорсинг, ― уточняет эксперт. ― Выгодно переводить на удаленное обслуживание бухгалтерию, маркетинг, кадровую службу. Использование агентских договоров и договоров комиссии также становится законным способом оптимизации НДС, как и применение в своей деятельности необлагаемых операций, закрепленных Налоговым кодексом».

Эти меры будут выгодными для государственных учреждений, строительных и производственных компаний, а также предприятий, работающих с государственным оборонным заказом. Они же помогут оптимизировать налогообложение в компаниях, у которых несколько бизнес-направлений, облагаемых и необлагаемых НДС, с ведением раздельного учета.

pixabay.com /

Деление бизнеса на несколько небольших компаний уменьшает налоговое бремя

Опасные способы «оптимизации» НДС для бизнеса

А вот «серые» схемы, которые заметно уменьшают сумму налоговых отчислений, но далеки от законности, применять в работе предприятия не стоит.

«Бухгалтер готовит декларацию, в которой все авансы, покупки и продажи выверены до копейки, ― рассказывает эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету Алла Семенова. ― Уверенность в безошибочности расчета — 100%, ура! Но директор, рассмотрев ее, замечает: многовато будет, не пойдет, нужно уменьшать, что-нибудь придумайте…»

В такие моменты, когда доводы об экономической целесообразности, о сопоставимости контрольных значений и возможном возмещении в следующем квартале, не находят у руководства понимания, и возникают «идеи» уменьшить сумму налога. А для этого, как правило, прибегают к таким схемам:

оприходование «левых» товаров, материалов, услуг;

привлечение «фирм-однодневок»;

использование услуг «левых» компаний, которые предлагают разрыв НДС за «символичную» плату;

банальное сокращение сумм в декларации ― не записать, «случайно забыть» про полученные авансы.

«Все эти приемы давно не работают, ― отмечает Алла Семенова, ― они устарели и вычисляются налоговиками «на раз-два». Поэтому если директор вас все-таки уговорил пойти на нарушение закона, пообещав премию по итогу квартала, не забудьте увеличить эту премию в 4-5 раз. Услуги хорошего адвоката сегодня стоят дорого».

С чего начать оптимизацию налогов НДС в компании

«Волшебной таблетки», позволяющей раз и навсегда заставить НДС «играть по вашим правилам», не существует. Однако выполняя эти правила, можно получить ощутимый результат от снижения налогового бремени.

По словам эксперта, эффективны следующие методы.

Аккуратное и грамотное ведение учета. Важно своевременно запрашивать счета-фактуры на аванс у поставщиков и проводить сверку отражения всех документов в финансовой системе предприятия. Строгое планирование движения денежных средств. Соотношение выручки и расходов должно быть взвешенным и заранее спланированным, без «неожиданных» статей. Авансовые платежи тоже нужно планировать заранее. Правильный выбор поставщиков. Предпочтение следует отдавать компаниям, которые работают с НДС. Отслеживание движения документов, товаров и услуг. Уточнение своевременности поставок, поступления документов и оплат по ним. Анализ деятельности компании. Если видов деятельности несколько, следует вести по ним раздельный учет, применяя более выгодные системы налогообложения.