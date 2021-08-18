Шойгу объявил о завершении испытаний «Цирконов»

Москва, 18 августа. Российские военные завершают испытания гиперзвуковых ракет "Циркон", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, точность вооружения, подтвержденная в рамках тестовых запусков, не оставляет никаких шансов противникам страны.

«Завершаем испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон», недавно у нас были очередные успешные испытания. Хорошая дальность. И я вам так скажу — та точность, которую мы проверили на испытаниях по морским целям, она никаких шансов, в общем, не оставляет», — сказал министр.

Он подчеркнул, что успех с разработкой «Цирконов» наряду с использованием ракет «Кинжал» позволит российской армии наносить сокрушительные удары и в море, и в воздухе.

Ранее, как сообщает RT, эксперты оценили, как ракеты «Циркон» усилят ВМФ России. Американские аналитики считают данную ракету главной угрозой для авианосцев ВМС США.