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Про победу петербургской команды в чемпионате РФ по яхтингу расскажет капитан «Ники»

  /   Обновлено: 18 августа 2021 10:03
Спорт
Про победу петербургской команды в чемпионате РФ по яхтингу расскажет капитан «Ники»
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Чемпионат России в классе «Крейсерская яхта Л-6» прошел в рамках XXV Санкт-Петербургской парусной недели. На старт вышло 12 команд и свыше сотни яхтсменов. В ходе регаты прошло пять гонок по маршруту Котлин — Гогланд — Высоцк — Приморск — Котлин. Яхта «Ника» пришла первой в четырех этапах и лишь один раз — третьей, став таким образом победителем.

Как петербуржцам удается побеждать именитых соперников? Есть ли потенциал для развития у петербургских яхтсменов? Что мешает сделать Санкт-Петербург европейской яхтенной столицей?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответят:

Вадим Манухин, капитан яхты «Ника» класса «Л-6», мастер спорта России;

Александр Ган, директор регаты чемпионата России в классе «Крейсерская яхта Л-6», старший помощник экипажа «Ники», мастер спорта России.

Пресс-конференция состоится в среду, 18 августа, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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