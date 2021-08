Ураган «Грейс» обрушился на пострадавшие от землетрясения районы Гаити

Порт-о-Пренс, 18 августа. Наводнение, вызванное тропическим штормом «Грейс», осложнило оказание помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения на Гаити. Об этом сообщает агентство Reuters.

#Grace isn't being so gracious towards #Haiti as flash flooding & continuous convective blowups pound the already beaten country. The structure itself is better than before & looks good for a depression. Flood precautions should already have been taken. #Tropics pic.twitter.com/XTcdUuv29L