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Врачи назвали напитки, снижающие риск тромбоза после коронавируса
Общество
Врачи назвали напитки, снижающие риск тромбоза после коронавируса
pixabay.com  / 

Москва, 18 августа. Самая популярная болезнь начала двадцатых годов XXI века имеет немало побочек. Их настолько много, что упомянуть все из них не представляется возможным. Пожалуй, самой опасной и серьезной из них является тромбоз. Медики смогут выписать препараты, позволяющие раз и навсегда его побороть, но есть и народные средства, ничуть не уступающие фармацевтическим, пишет журнал Maxim.

Эксперты в сфере медицины предлагают для лечения вполне привычные напитки, которые, конечно не такие притягательные, как самбука и «Белый русский», но все же помогут спастись от неприятного недуга.

Первым из таких средств стал гранатовый сок. Его польза давно известна, и только глупый не знает об его эффективности. С самого первого дня его употребления тромбоциты, как отмечают врачи, перестанут образовывать тромбы. В сосудах появится просвет, а кровообращение восстановится. Гранаты содержат в себе целый комплекс полезнейших компонентов. В первую очередь они препятствуют образованию кровяных сгустков, что подтверждает тот факт, что гранатовый сок — идеальное средство для разжижения крови.

Вторым спасительным напитком является какао. Важно понять, что именно без подсластителей он является уверенным источником полифенолов, также положительно влияющим на тромбоциты и в целом на сердечно-сосудистую систему. В случае добавления в напиток сахара и фруктовых сиропов его польза сводится на нет.

Цветки и листья липы также являются отличными антиоксидантами. Липовый чай снижает риск сердечного приступа и ишемической болезни сердца. Также благодаря этому целительному напитку улучшается и состояние ЖКТ.

Ранее известный российский врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, как COVID-19 изменил мир медицины.

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тромбоциты тромбоз коронавирус гранатовый сок Какао липовый чай
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