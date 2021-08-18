Врачи назвали напитки, снижающие риск тромбоза после коронавируса

Москва, 18 августа. Самая популярная болезнь начала двадцатых годов XXI века имеет немало побочек. Их настолько много, что упомянуть все из них не представляется возможным. Пожалуй, самой опасной и серьезной из них является тромбоз. Медики смогут выписать препараты, позволяющие раз и навсегда его побороть, но есть и народные средства, ничуть не уступающие фармацевтическим, пишет журнал Maxim.

Эксперты в сфере медицины предлагают для лечения вполне привычные напитки, которые, конечно не такие притягательные, как самбука и «Белый русский», но все же помогут спастись от неприятного недуга.

Первым из таких средств стал гранатовый сок. Его польза давно известна, и только глупый не знает об его эффективности. С самого первого дня его употребления тромбоциты, как отмечают врачи, перестанут образовывать тромбы. В сосудах появится просвет, а кровообращение восстановится. Гранаты содержат в себе целый комплекс полезнейших компонентов. В первую очередь они препятствуют образованию кровяных сгустков, что подтверждает тот факт, что гранатовый сок — идеальное средство для разжижения крови.

Вторым спасительным напитком является какао. Важно понять, что именно без подсластителей он является уверенным источником полифенолов, также положительно влияющим на тромбоциты и в целом на сердечно-сосудистую систему. В случае добавления в напиток сахара и фруктовых сиропов его польза сводится на нет.

Цветки и листья липы также являются отличными антиоксидантами. Липовый чай снижает риск сердечного приступа и ишемической болезни сердца. Также благодаря этому целительному напитку улучшается и состояние ЖКТ.

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