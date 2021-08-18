Алена Яковлева закрутила роман с молодым мужчиной после предательства мужа

Москва, 18 августа. Актриса Алена Яковлева не смогла простить измену мужа, продюсера Кирилла Мозгалевского. После разрыва отношений она влюбилась в молодого мужчину.

Яковлева и Мозгалевский были вместе 12 лет. Супруги не смогли сохранить свой союз. Продюсер, по словам Яковлевой, закрутил роман на стороне. От новой возлюбленной у Мозгалевского родился ребенок. Причем все это время он официально состоял в отношениях с Яковлевой.

Точка в отношениях, как признается актриса, была поставлена, когда супруг отправился во Францию и занялся карьерой другой артистки. Звезда «Склифосовского» тяжело переживала расставание и полностью погрузилась в работу.

«Мне было очень тяжело, обидно, я ушла в съемки, в работу… Но возвращать все не хотела. Это пройденный этап, надо двигаться дальше. Я отпустила, когда у меня начался роман с человеком, который моложе меня на 27 лет», — сказала знаменитость в интервью Агате Муцениеце в эфире YouTube-шоу «Честный развод».

Как заметила Яковлева, несмотря на предательство, актриса поддерживает теплые отношения с бывшим мужем. Более того, мужчина привез кинодиву на съемки шоу.

Актриса Алена Яковлева в интервью ФАН рассказала, что с годами стала намного избирательнее к ролям, которые ей предлагают кинорежиссеры. Народная артистка России добавила, что старается совмещать работу как в театре, так и в кино.