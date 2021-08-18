Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста поступил в Госдуму

Москва, 18 августа. Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о возвращении прежнего пенсионного возраста. Они предложили установить для мужчин возраст 60 лет, а для женщин — 55 лет.

Следует вернуть возраст назначения страховых выплат по старости, действующий до конца 2018 года, отметили депутаты фракции КПРФ. По их словам, повышение пенсионного возраста способно привести к отрицательным последствиям. К ним авторы документа отнесли ухудшение здоровья граждан, рост смертности, увеличение безработицы и обращений населения за инвалидностью.

Ряд россиян имеет право на досрочную пенсию. В их числе медицинские работники, лечившие больных коронавирусом в 2020 году, рассказали в ПФР.

Правительство на прошлой неделе внесло в Госдуму законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии (сроке дожития). В 2022 году он будет равняться 264 месяца (22 года), пишет «ФедералПресс».